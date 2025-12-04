中央將實施全面禁用廚餘 張麗善喊樂見其成：要有配套措施

針對農業部2027年起全面禁止廚餘養豬，全國最大養豬的雲林縣長張麗善表示，自從非洲豬瘟以來她再三疾呼中央應痛定思痛，終能見到曙光，但希望未來要有短中長期的配套措施，讓禁用廚餘更加完善。

張麗善說，在短期措施，中央應考量各縣市現階段的廚餘去化能力不一，因此有1年多的緩衝期，作為廚餘養豬落日前的轉型期，落實配套嚴禁家戶廚餘進入養豬場，嚴密監控事業廚餘、動物性廢渣、 禽畜下腳料確實符合溫度、蒸煮及裝設GPS等環保規範。

至於中長期，她認為中央應協助各縣市建立廚餘去化能力，現在約有56%廚餘以焚化或掩埋去化，44%再利用（肥料化、生質能、黑水虻），未來應努力全面提高再利用比例，創造永續。

她表示，長遠之計要盡速興建「廚餘資源化的處理系統」。雲林縣府與南亞合作，108年起處理約7.7萬公噸廚餘，產製約32餘萬包肥料。雲林樂於分享廚餘資源化經驗，此外，這段期間中央應持續加強邊境查驗，尤其現行「旅客攜帶食品入境免申請查驗」規定食品價值在一千美元以下，重量在六公斤以內者，得申請免驗。該項規定有「實務面」風險，有人可能會利用此「漏洞」帶進疫病肉品，不得不防範。

雲林共1203場養豬場，飼養逾151萬頭豬，雲林自2018年12月25日即宣布全面禁止廚餘養豬。如今中央終於下決心推動全國永久禁止廚餘養豬，從源頭防堵，她樂見其成。

養豬戶李乾充等人表示，養豬界認為他們寧可染口蹄疫也不願染非洲豬瘟，因非洲豬瘟一旦染病必死無疑，帶來的損失是很可怕，所以他們認為防堵病源入侵對養豬大縣的雲林，尤為重要，他們認為全面禁用廚餘養豬一定要推行，事前防範總比事後彌補好，否則一旦釀成災情，補助再多也沒用，對整個養豬產業造成毀滅性打擊，可不是鬧著玩的，雲林禁用廚餘養豬多年了，一開始成本增加一些，但負擔不會太大，大家認為可防杜疫病，多花一些飼料錢也是值得，所以期待中央能推行。