惜食教育再多 營養午餐難吃就淪廚餘…蘇俊賓提3招盼源頭減量

中央2027年禁廚餘養豬，未來廚餘去化量能是否足夠引發質疑。桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時指出，中央目前著重投資各項廚餘的去化量能，但「源頭減量」更應重視，如校園營養午餐廢棄率普遍達1至3成，源頭減量若策略得當，可以達到更高效益，並達到淨零思維與環境友善。

行政院會今討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規畫」報告，蘇俊賓表示，目前中央源頭減量策略都僅止惜食、食農教育，其實各縣市中小學教育都已經積極宣導，但全台每日約仍有300至500噸的營養午餐廚餘，「做再多惜食教育，廚餘大概也不會大幅下降」。

蘇俊賓提出3點建議，包括建立科學化的廚餘成分分析，逆向檢討菜單設計與同學習慣、檢視教育部現行的營養午餐規範，依據第一線的執行狀況調整顯不合理之處，最後則藉由導入專業和科學分析，豐富菜單設計與建立回饋制度。

蘇俊賓提到，桃園曾舉辦「校園營養午餐米其林廚神大賽」，有廚工和營養師分享，能隨時調整菜單的關鍵就在廚餘桶，他們會每天檢視哪些料理的廚餘比較多、適度調整菜色，如果未來中央能投入資源並系統化，絕對可以達到顯著的源頭減量。

蘇俊賓也直言，目前營養午餐須遵守教育部國教署菜單設計，有營養成分及熱量標準限制、不可加味精、每日需2種蔬菜等，雖立意良善，但部分菜品的接受度就是比較低，導致某些料理一出場就淪為廚餘，若各校繼續製作被學生拒絕的菜色，就是重蹈覆轍；據統計，校園營養午餐廢棄率普遍超過10%，嚴重的甚至高達近3成，是時候檢討了。

他建議，教育部應與環境部、農業部、衛生福利部及地方政府合作，檢視菜單接受度與廚餘結構，再透過補貼豐富營養午餐菜色，鼓勵學校將廢棄率降至5%以下，才能真正落實源頭減量。對此，環境部長彭啟明表示贊同，食農教育與校園廚餘問題應從源頭著手，會跨部會合作研議。