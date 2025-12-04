政府喊禁停廚餘養豬 豬農苦笑：黑豬養不起、恐被逼改行養白豬

明年中央原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘，台中養豬協會總幹事楊駿杰對此表示，台中市黑毛豬大多是來自屏東的仔豬，面對2027年起全面禁止廚餘養豬，豬農們反應，未來只有兩條路可走，一是更改使用黑豬專用飼料，再者就是「棄黑豬、養白豬」。

楊駿杰說，國人習慣吃黑豬肉，主要是因為本土黑豬因為肉質成熟、口感較甜美，但飼養周期長（約12至15個月），過去因廚餘成本低，且可幫助餐飲業減少廚餘處理費用，對環境有回收再利用效果，但停止廚餘養豬，不只豬農要更換以豆粕（植物性殘渣）飼料，是否開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料部分，中央仍沒有明確的規定，

目前廚餘養豬和飼料養豬，各有不同立場與優缺點，廚餘養豬多用於是適合飼養期較長的品種，未來若全面禁止廚餘養豬後，養豬戶面對飼養成本及周期，改使用黑豬專用飼料，若成熟期、換肉率無法達到預期，現有的豬種勢必要全部變更，改以飼料養白豬，因此一旦政府貿然喊停「廚餘養豬」，未來市場上將很難再看到便宜的黑豬肉。