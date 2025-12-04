學校營養午餐剩食多 團膳業者揭原因

行政院今正式宣布，2027年起將永久禁用廚餘養豬，將給予1年轉型落日期限。然而之後缺少餵豬的選項，廚餘去化也成為亟待解決的議題。團膳業者表示，學校剩食多，主要來自現代家庭與外食文化的養成，最後就是反映在學校的餐桶裡，然而不只是學校，餐廳、飯店、小吃店，每一個地方都會面臨同樣的問題。

行政院今指出，轉型期間僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，並禁止使用家戶廚餘。而植物性料源，包括植物性廢渣、果菜殘渣、廢酒粕、蔗渣等4種，可以持續使用。另基於家戶廚餘及事業廚餘有時難以區分，環境部將採取正面表列方式，如學校、部隊、矯正所等集中供膳剩食、通路過期食品等，提供廚餘類型，以利養豬場明確使用。

然而外界常談到，為什麼學校會有那麼多剩食？中華民國餐盒同業公會理事長陳明信解釋，學校午餐受到很嚴格的限制，包含必須少油、少鹽、不能太甜、不能太重口味，還要符合營養基準與嚴格的食安規範，但是1年365 天，孩子真正吃學校午餐的日子不到200天，剩下將近800至900餐，不是在家就是外食，而現代家庭的晚餐和假日3餐，有很高比例其實都是外食，例如鹹酥雞、滷味、燒臘、鐵板麵、牛肉麵、火鍋、便當等，這些重口味、味覺刺激的食物，決定了孩子習慣的味道標準。

陳明信指出，孩子挑食、不愛青菜、吃兩口就說飽、偏好重口味、愛吃炸物、喜歡甜飲等，大多都不是在學校形成的，而是家庭與外食文化中被養成，最後就是反映在學校的餐桶裡，因此剩食不只是廚房的問題，是飲食文化的問題，不是營養師菜色設計不好，而是孩子的味覺習慣在外食裡被塑造，但其實不只是學校，餐廳、飯店、小吃店，每一個地方都會面臨同樣的問題。