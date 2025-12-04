禁廚餘推黑豬專用飼料？屏東縣黑豬農：以前就試過，沒用啦

行政院2027年起全面禁用廚餘養豬，明年2026年起一年為轉型期，僅開放事業廚餘，畜禽下腳料等。另外農業部也將成立黑豬產業輔導小組，推黑豬專用飼料等。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，仍會持續跟中央爭取設共同蒸煮中心。至於黑豬專用飼料，他直批「以前就試過，沒用啦！」

方志源說，家戶廚餘是高風險去掉，大家都可以接受。希望明年以後動物性下腳料還是可以讓黑豬農繼續使用，「最重要的是蒸煮中心一定要設立」，高危險廚餘一定要經過高溫蒸煮才會殺死非洲豬瘟病毒。

方志源說，反正就是要經過高溫蒸煮，「像是推黑水虻、生質能源，那些堆肥溫度都不夠啦，會更危險啦」，產業是大家的，那些高危險的廚餘都拿去蒸煮中心，高溫蒸煮以後再來處理，這是最安全的。下腳料是非常低風險，希望可以進入豬場。

對於餵養廚餘黑豬產業，農業部將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，不影響肉質風味。方志源批，「這個沒用啦！以前就有試過，七年前就有研發，也有試過了，成本太高了」

方志源說，黑豬品種跟白豬是不一樣的，用飼料下去，黑豬的油花不會顯現出來，也不好吃，「要用飼料就養白豬好了幹嘛養黑豬，又沒有經濟價值，我們又不是養好看的」，黑豬飼養的時間長，吃飼料，餵出來的豬又不好吃，「如果轉型吃飼料可以的話，以前就可以，不用等到現在啦！」

方志源表示，持續爭取設置蒸煮中心，高危險的高溫蒸煮90度一個小時，病毒就殺死了，又安全。之後廚餘處理，餐廳、團膳等，會把成本轉嫁到民眾，消費者身上，成本提高，為什麼不要進入蒸煮中心，把它去除話，這樣可以創造三贏，生物安全好，環境好。