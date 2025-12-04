快訊

廚餘養豬政策今拍板 專家：台灣動植物混和廚餘量大難以去化

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院今宣布禁用廚餘養豬調整措施。圖／聯合報系資料照片
行政院今召開記者會，拍板廚餘養豬政策調整，明年原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘，2027年起則全面禁止廚餘養豬。專家表示，歐盟、丹麥、日本等國將廚餘分流為植物性、動物性及混合性廢料，再搭配合適的去化方案，但台灣仍是混合使用動植物廚餘，量大難以去化，一定要從源頭就正確分類廚餘，才能平均分配處理量能。

行政院今正式公布廚餘養豬政策，從家戶廚餘禁養及落日量能分析，國內每天廚餘產生量約2115噸，目前全國廚餘設施處理量能每日約1100公噸，2026年底可達1720公噸，環境部預估，至2027年底，全國廚餘處理設施量能可達每日約2119公噸，且無須再透過焚燒與掩埋。

獸醫師黃君表示，台灣目前廚餘的分類法與其他國家有所不同，大致分為事業廚餘及家庭廚餘，但低估了事業廢棄物及事業廚餘中的動物性成分，在其他先進國家仍視為傳播疾病的高風險物質，不應供給豬隻食用。

黃君說明，歐盟、丹麥、日本等國將廚餘分流為植物性、動物性及混合性廢料，再搭配合適的去化方案，像是植物性廢料適合堆肥，因其氣味、病原風險、環境負擔等較小，但像是混合性廢料，例如家庭廚餘，難以區分動植物性，就需要堆肥或沼氣處理，但台灣高油高鹽食物仍需謹慎，避免汙染環境。

黃君表示，廚餘處理方式很多，並非只有傳統露天堆肥，目前台灣做法仍混合使用動植物廚餘，量大難以去化，一定要從源頭就正確分類廚餘，才能平均分配處理量能。此外，也應針對家庭、餐飲及食品業等進行教育與監控，改善國人食物浪費的情況。

環境部對此表示，將由環境部、教育部及農業部共同推動惜食教育，深化環保意識，環境部鼓勵參訪廢棄物處理設施及環教場所，了解廚餘去化；教育部則建立示範案例與獎勵機制，以及設計營養受歡迎餐點，減少剩食；農業部則續推食農教育。

