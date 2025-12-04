禁廚餘養豬緩衝期 農業部祭轉型飼料補助、推黑豬專用飼料

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，地方政府可提前禁止。記者黃婉婷／攝影
行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，僅開放使用事業廚餘，廚餘養豬戶設置溫度與影像監視系統，使用裝設GPS車輛載運廚餘，地方政府可提前禁止；針對餵養廚餘黑豬產業，農業部也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，不影響肉質風味。

明年一年轉型期間，農業部表示，若經地方政府同意，並符合「加強監控、落實稽查、法令完備」三要件，即可有條件使用廚餘養豬。廚餘養豬戶須完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，得於明年元旦起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘基於防疫風險全面禁止使用。

由於家戶廚餘及事業廚餘有時難以區分，環境部採「正面表列」，如學校、部隊、矯正所等集中供膳剩食、通路過期食品，並要求地方清潔隊所收廚餘不可標售給養豬戶。

為協助產業加速轉型，農業部指出，將提供轉型飼料補助最高一頭3600元及餵飼設備補助最高300萬元，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，降低疫病風險。

針對黑豬產業，農業部將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，做為廚餘替代使用；大黑豬飼養期可從1年縮短為9個月；土黑豬飼養期可從15個月降至13.5個月。日增重與飼料轉換率均有改善，且不影響豬肉的肉質及風味。

為因應國內全面禁用廚餘養豬，相關去化量也受矚目。根據環境部統計，明年禁用家戶廚餘養豬後，每日將新增593噸的廚餘，須去化的每日廚餘量將達1384噸，目前全國廚餘處理設施僅能去化1100噸，尚有缺口。環境部將協助地方政府提升設施量能及興設再利用設施，搭配焚化處理。

環境部說，未來將將督導地方加強焚化廠管控措施，現已訂定指引供縣市依循，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測；目前共25廠焚化爐處理廚餘、63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度均低於法規管制標準。

此外，環境部說，將與教育部及農業部共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中。透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量，並推廣食農教育及在地低碳飲食。

農業部祭出飼料補貼。圖／行政院提供
目前全國廚餘處理設施僅能去化1100噸，尚有缺口。環境部將協助地方政府提升設施量能及興設再利用設施，搭配焚化處理。圖／行政院提供
