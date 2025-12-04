行政院拍板後年禁廚餘養豬 農業部：地方可自行公告提早上路

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘，並給予1年轉型的最後期限至2026年12月31日。農業部表示，考量各地方在廚餘分類及去化規畫與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規畫，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，才能於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。

農業部表示，為維護黑豬產業永續發展，農業部後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

農業部表示，關於「進入養豬場人員QRCode實名制」部分，為強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出牧場人員的流動，規畫導入數位化工具，後續預計將請地方政府防疫單位分送QRCode予養豬場張貼，並請外部人員進出牧場時務必填單，確保後續人員追蹤。