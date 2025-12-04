快訊

行政院拍板後年禁廚餘養豬 農業部：地方可自行公告提早上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院今正式拍板，後年起永久禁用廚餘養豬。記者黃仲裕／攝影
行政院今正式拍板，後年起永久禁用廚餘養豬。記者黃仲裕／攝影

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘，並給予1年轉型的最後期限至2026年12月31日。農業部表示，考量各地方在廚餘分類及去化規畫與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規畫，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，才能於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。

農業部表示，為維護黑豬產業永續發展，農業部後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

農業部表示，關於「進入養豬場人員QRCode實名制」部分，為強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出牧場人員的流動，規畫導入數位化工具，後續預計將請地方政府防疫單位分送QRCode予養豬場張貼，並請外部人員進出牧場時務必填單，確保後續人員追蹤。

養豬場 廚餘 農業部

行政院拍板後年禁廚餘養豬 農業部：地方可自行公告提早上路

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳...

2027年全面禁廚餘養豬 卓揆強調防疫、去化、轉型及循環利用

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，行政院長卓榮泰提出四點要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他要...

立即禁廚餘 朝野立委齊喊別再拖

行政院預計今公布廚餘養豬相關方案。在非洲豬瘟疫情威脅仍高的情況下，朝野立委昨在立法院一致要求「不要再拖」，呼籲政府應立即...

給黑豬活路 張善政建議3項配套

2027年起擬禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養黑豬的農民生計，桃園市政府昨邀豬農、飼料業者等開會研商，會後仍盼中央放寬飼...

禁廚餘養豬 植物性廢渣擬可用

中央擬後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，豬農昨拜會環境部，呼籲即刻起禁用，不要有1年的緩衝期。環境部表示，產...

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

中央拍板後年起將永久禁止廚餘養豬，後續問題隨即發酵。國民黨議員劉士州表示，有餐廳業者向他反應，原本餐廳都將廚餘交由畜牧場...

