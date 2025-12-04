2027年全面禁廚餘養豬 卓揆強調防疫、去化、轉型及循環利用

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，行政院長卓榮泰提出四點要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他要求環境部及農業部，協助地方政府嚴格管控，確保轉型期間，使用事業廚餘等要符合規定，廚餘養豬，落實蒸煮規定，並妥善處理廚餘去化處理。

今年10月21日，台灣檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，廚餘未落實蒸煮被視為破口，農業部、環境部今天赴行政院會報告「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，行政院會也正式拍板一年內將全面禁止廚餘養豬。

卓榮泰要求達到四項要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他請環境部及農業部，協助地方政府，透過嚴謹的管控機制，及科技工具，確保轉型期間，使用事業廚餘等要符合規定。廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

卓榮泰也請農業部，全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限，2026年12月31日如期完成。

此外，卓榮泰請環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，亦請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

卓榮泰也請教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。

他並拜託各縣市政府，希望大家能夠合力，面對未來可能的焚化廠歲修，或是焚化廠突發狀況，發揮區域聯防的功能，共同面對各項後續工作，並請環境部偕同，協助各縣市做好區域聯防的工作。