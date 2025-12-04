快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

政院通過推動一年內廚餘養豬全面轉型 強化非洲豬瘟防疫韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院4日院會聽取農業部報告「廚餘養豬政策調整」，農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

廚餘 農業

延伸閱讀

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

廚餘餵豬落日政策明政院拍板 植物性殘渣有望「繼續使用」

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

環部：事業廚餘定義已擬大方向 植物性殘渣可望養豬

相關新聞

行政院拍板後年禁廚餘養豬 農業部：地方可自行公告提早上路

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳...

2027年全面禁廚餘養豬 卓揆強調防疫、去化、轉型及循環利用

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，行政院長卓榮泰提出四點要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他要...

立即禁廚餘 朝野立委齊喊別再拖

行政院預計今公布廚餘養豬相關方案。在非洲豬瘟疫情威脅仍高的情況下，朝野立委昨在立法院一致要求「不要再拖」，呼籲政府應立即...

給黑豬活路 張善政建議3項配套

2027年起擬禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養黑豬的農民生計，桃園市政府昨邀豬農、飼料業者等開會研商，會後仍盼中央放寬飼...

禁廚餘養豬 植物性廢渣擬可用

中央擬後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，豬農昨拜會環境部，呼籲即刻起禁用，不要有1年的緩衝期。環境部表示，產...

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

中央拍板後年起將永久禁止廚餘養豬，後續問題隨即發酵。國民黨議員劉士州表示，有餐廳業者向他反應，原本餐廳都將廚餘交由畜牧場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。