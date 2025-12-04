立即禁廚餘 朝野立委齊喊別再拖

行政院預計今公布廚餘養豬相關方案。在非洲豬瘟疫情威脅仍高的情況下，朝野立委昨在立法院一致要求「不要再拖」，呼籲政府應立即全面禁用廚餘養豬。

民進黨立委賴瑞隆指出，既然最終目標是禁用廚餘，「拖了一年，一年後還是要禁用，何不今年就禁？」他說，政府應盡快拍板全面禁止，同步提出合理補償與轉型協助，讓已投入廚餘設備的業者有明確方向，而不是在不確定中等待一年。

民眾黨立委張啟楷表示，豬農這幾天頻頻陳情，能立即全面禁止最好，一旦爆發疫情，受害的不只是養豬戶，民眾日常吃的肉燥飯、滷肉、麵攤肉都可能受影響。

張啟楷表示，法規要求飼主提供「乾淨的食物」，但實際查看養豬用廚餘，「裡面又髒又亂，甚至有過期藥品丟進去」，與法規精神明顯背離。他質疑，若政府堅持留一年過渡期，投資設備卻只用一年，是不是燒錢、又不見得有實質效益？

國民黨立委張嘉郡則説，疫情爆發以來，自己一再呼籲農業部「徹底禁止廚餘養豬」，卻遲遲得不到明確承諾，導致豬農高度恐慌。她警告，若這一年內爆發大規模疫情，「未來也沒什麼好禁止了，因為豬都沒了」，更點出一旦豬場出現疫情，場址6至10年內幾乎難以再養豬，對貸款買地、興建豬舍的中小養豬戶而言，將是重大衝擊。

對於各界要求加快時程，農業部常務次長杜文珍說，已規畫提高補貼，鼓勵業者轉用合法飼料，並與環境部協調加大轉型誘因，但最終時間表仍須由行政院拍板。