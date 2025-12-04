給黑豬活路 張善政建議3項配套

2027年起擬禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養黑豬的農民生計，桃園市政府昨邀豬農、飼料業者等開會研商，會後仍盼中央放寬飼料使用條件，給黑豬產業一條活路。市長張善政也向中央建議3項配套，盼有轉型補貼並啟動飼料研發計畫。

張善政表示，禁用廚餘養豬政策是台灣畜牧史上的重要轉捩點，桃市府雖會配合執行，但桃園以飼養黑毛豬聞名，其中一大原因即為以廚餘餵養所帶來的獨特風味與營養成分，與一般飼料飼養的組成不同。

張善政向中央提出3項配套措施，分別是離牧補貼、飼料成本差額補貼，以及針對桃園黑毛豬的產業特性，投入研發適合的飼料配方，使飼料育成的黑毛豬仍保有與傳統廚餘飼養相近的肉質風味，維持在地產品品質與競爭力。

「給桃園黑豬產業留一條路。」桃園市養豬協會總幹事彭金松說，桃園有94家畜牧場飼養黑豬，總計8萬8900頭，禁用廚餘影響產業鏈；目前桃園一天約使用400噸豆渣、植物性蛋白餵養，希望爭取續用，倘若轉用飼料餵養，成本增加沒利潤，將影響豬農飼養意願，希望中央辦理離牧政策。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，一年緩衝期過短，有些畜牧場本月已不再進小豬，就是怕未來不敷成本，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑豬使用。

桃園市農業局長陳冠義表示，近日接獲許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS、AIOT蒸煮設備監控，費用約要13萬元至20萬元，但中央補助最高6.5萬元，希望爭取全額補助。

環保局長顏己喨說，蒸煮監控設備已有83家黑豬畜牧場投資建置，但「只有一年可用，成本不划算」，希望中央全額補助，或提出租賃替代方案。另外，因應全國政策，桃園將管制跨縣市清運廚餘。

桃市府秘書長溫代欣說，市府已將豬農問題反映給中央，積極爭取放寬豆渣餵養，由工廠統一處理變飼料，降低疑慮。市府會與豬農站在同一陣線，守護桃園養豬產業。