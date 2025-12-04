聽新聞
禁廚餘養豬 植物性廢渣擬可用
中央擬後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，豬農昨拜會環境部，呼籲即刻起禁用，不要有1年的緩衝期。環境部表示，產業界有提出植物性廢渣、大賣場即期食品等，列入2027年後仍可繼續餵豬的選項之一，但最終方案仍待今天行政院拍板宣布。
彭啓明昨與青年豬農會面商討，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，廚餘養豬延1年退場，看似寬容實則效益有限，是一條愈走愈窄、愈走愈危險的路，因為不會有人在倒數時認真做好牧場生物安全、投資設備甚至最基本的落實蒸煮。
張佑誠說，科學數據證實，非洲豬瘟在廚餘中可存活100天以上，廚餘蒸煮要求每小時攝氏90度，但國內實測合格率偏低，且廚餘來源複雜、追溯困難，每多1天等於更多暴露於病原的可能性。更何況若延1年，政府要付出的成本包括更高密度的查核、更高頻率的人員曝險，以及更高的環境汙染與廚餘物流帶毒風險等，一旦失守，是全產業和整個國家的代價。
中華民國養豬協會理事長潘連周則說，禁止廚餘養豬的落日條款能短則短，但禽類下腳料、植物性蛋白因無相關疫病風險，可接受保留給廚餘養豬戶使用。
環境部長彭啓明表示，很多縣市廚餘處理量能還是不足，有些縣市可以1年，甚至半年就可達到全面禁用廚餘的目標，例如嘉義、屏東縣，台中市原表達10個月就可達成，但願意配合中央同步到1年。
彭啓明說，目前有一半廚餘是透過焚化方式處理，環境部會密切注意操作過程有無戴奧辛等汙染，之後生質能、黑水虻、堆肥等去化量能也會增加，預計黃金交叉時間點大概落在明年底。
他提到，廚餘禁用是台灣進入先進國家的象徵，現在確實是時候轉型了。全面禁用後，對家戶廚餘影響不大，仍由清潔隊協助清運，餐廳、團膳等事業廚餘去化會有額外成本，但「環境要變好是一定要有代價」，未來推惜食教育，從源頭減量。
