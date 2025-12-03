廚餘餵豬落日政策明政院拍板 植物性殘渣有望「繼續使用」

為防堵非洲豬瘟，中央日前宣布的廚餘養豬政策調整，原則全面禁用廚餘養豬，並給予1年轉型的最後期限至2026年12月31日，不過僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘。據了解，國內即期食品及植物性廢渣在2027年後仍可繼續使用，但仍待行政院明天正式宣布。

今年10月22日起，因國內發生非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心即宣布全面禁用廚餘養豬，而為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務、由中央律定全面禁止廚餘養豬之轉型最後期限，最長不得超過1年，即至2026年12月31日。

而轉型最後期限前仍可有條件使用廚餘養豬，除登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘。

中華民國養豬協會理事長潘連周昨於農業部受訪表示，禁止廚餘養豬的落日條款能短則短，但禽類下腳料、植物性蛋白因為沒有相關疫病風險，可接受保留給廚餘養豬戶使用。

環境部今表示，近期與產業團體的討論中，有人提出植物性廢渣，例如豆粕等和非洲豬瘟傳染病較無關，以及大賣場的即期食品等，因此有列入2027年後仍可繼續用於餵豬的選項之一，但仍要落實蒸煮規定，即以90度高溫蒸煮1小時，並設置溫度與影像監視系統等，但最終方案仍待明天行政院拍板宣布。