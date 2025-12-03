中央禁廚餘養豬 桃園豬農：給黑豬產業一條活路

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫2027年起禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養黑豬的農民生計。桃園市政府今邀豬農、飼料業者、各農會及肉品市場開會研商因應之道，會後仍盼中央放寬飼料使用條件，並全額補貼轉型設備費用。

「給桃園黑豬產業留一條路！」桃園市養豬協會總幹事彭金松在會中指出，桃園目前有94家畜牧場飼養黑豬，總計8萬8900頭，禁用廚餘不僅影響豬農，產業鏈也會受影響；目前桃園一天約使用400噸豆渣、植物性蛋白餵養，希望爭取續用可行性，倘若轉用飼料餵養，成本增加沒利潤，將會影響豬農飼養意願，希望中央辦理離牧政策。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，一年緩衝期過短，有些畜牧場本月已不再進小豬，就是怕未來不敷成本，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑豬使用。

桃園市農業局長陳冠義表示，近日接獲許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS、AIOT蒸煮設備監控，費用大概要13萬元至20萬元，但中央補助最高6.5萬元，希望爭取全額補助。

環保局長顏己喨則說，蒸煮監控設備已有83家黑豬畜牧場投資建置，但只有一年可用，成本不划算，希望中央全額補助或提出租賃替代方案。另外，因應全國政策，桃園將管制跨縣市清運廚餘。

桃園秘書長溫代欣表示，市府已將豬農問題反映給中央，積極爭取放寬豆渣餵養，由工廠統一處理變飼料，降低疑慮。市府會與豬農站在同一陣線，守護桃園養豬產業。