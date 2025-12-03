快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

中央社／ 台北3日電

環境部長彭啓明今天表示，預計明天行政院將會拍板最終廚餘政策，設1年緩衝期，在2027年全面禁止；未來廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑。

農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期；此外，地方政府可自行選擇提早禁止。

彭啓明今天出席「2025年環境教育認證績優表揚會」，會後接受媒體聯訪時表示，行政院明天將正式宣布禁用廚餘養豬緩衝期設為1年，並鼓勵部分縣市半年達標。

彭啓明表示，基本上未來一定全面禁止，但是現在給1年的緩衝期，有些縣市提出更嚴的一個標準，例如說像嘉義縣、屏東縣，甚至不排除半年就可以達到。

彭啓明指出，未來全面禁止廚餘餵豬後，廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑；現在相關去化管道量能仍不足，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

至於外界關心焚化爐燒廚餘可能產生戴奧辛的疑慮，彭啓明強調，廚餘焚燒量提高後，環境部會密切注意操作過程，環境部與專家團隊也會予以協助。

彭啓明說，新制對於家戶廚餘影響不大，仍交由清潔隊清理，但餐廳、團膳等業者未來廚餘去化將有成本，畢竟「環境更好一定要有代價」；但他也相信廚餘去化的相關新興產業將應運而生，對於循環經濟會有正面助益。

廚餘 彭啓明

延伸閱讀

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助

有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切

2027有望重啟核電？彭啟明：可先做政策環評

相關新聞

中央禁廚餘養豬 桃園豬農：給黑豬產業一條活路

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫2027年起禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養黑豬的農民生計。桃園市政府今邀豬農、飼料業者、各...

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予1年轉型落日期限至2026年底。繼昨日養豬產業代表參加...

政院明宣布禁用廚餘養豬政策 朝野立委共同呼籲：立即全面禁用

非洲豬瘟中央災害應變中心日前開會，初步決議自2027年起全面禁止廚餘養豬，並規畫一年的過渡轉型期，行政院預計明天公布正式...

中央2027年禁廚餘養豬 張善政提3配套盼「護桃園黑毛豬」

中央宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，桃園市長張善政今在市政會議表示，這項政策是台灣畜牧史上的重要轉捩點，市府雖會配合執...

立委同豬農今拜會環境部 豬農：延1年才禁用廚餘只會「越走越危險」

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予1年轉型落日期限至2026年底。繼昨日養豬產業代表參加...

後年禁廚餘養豬 台中文山廠清運車排長龍苦等5小時原因曝

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市每日產生約300噸廚餘，去化備受關注。有廚餘清運司機爆料，文山焚化廠處理不及，連2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。