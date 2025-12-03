環部：事業廚餘定義已擬大方向 植物性殘渣可望養豬

快訊

中央社／ 台北3日電

農業部擬家戶與事業廚餘養豬分階段退場，部分縣市盼明確定義事業廚餘。環境部解釋，已擬大方向，如大賣場過期食品等，而植物性殘渣也可望用於養豬；最終尚待行政院拍板定案。

農業部昨天與豬農代表開會，有豬農表示，環境部在廚餘處理的說明略為不足，應更有力解釋去化廚餘的能力。此外，台灣養豬青年聯盟等團體今天拜會環境部，表達肯定未來朝禁用廚餘養豬的方向前進，但仍希望能即刻起禁用、不要有1年的緩衝期。

環境部說明，目前每日廚餘產生量約2115噸，但現階段廚餘再利用設施的量能總計約每日1100噸；原先廚餘養豬每日約1324噸（含家戶及事業廚餘），若即刻全面禁用廚餘養豬，後端處理量能短時間內確實難消化。

近日環境部也與地方政府針對事業廚餘養豬一事進行討論，有縣市提出希望明確定義何謂「事業廚餘」。環境部解釋，現階段已經有大方向，如大賣場的過期食品，因來源較為明確、安全，就會納入。

此外，環境部提到，部分上游廠商所產生的植物性殘渣，如廢棄瓜果、豆粕等，就不會以「廚餘」看待，仍可做為補充性的養豬食材；但上述最終版本仍待行政院確認。

台中市梧棲區1間養豬場10月出現非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟災害應變中心11月3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；因應疫情，目前禁廚餘養豬還未解禁。

農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期，期間符合4條件，可於明年元旦起廚餘養豬。此外，地方政府可自行選擇提早禁止。

轉型期間4條件包含設溫度與影像監視系統，落實蒸煮規範；以裝設GPS（全球定位系統）車輛載運廚餘；禁用家戶廚餘，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；養豬場最晚在今年12月31日前，須經聯合檢查並獲地方政府同意，通過檢查的養豬場，明年元旦起可廚餘養豬。

養豬場 廚餘 環境部

