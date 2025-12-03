行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予1年轉型落日期限至2026年底。繼昨日養豬產業代表參加農業部的養豬產業座談會，今立委劉建國也邀集產業代表拜會環境部。環境部長彭啓明表示，禁用廚餘是台灣進入先進國家的象徵，現在也確實是產業轉型的時機了，明天行政院將正式對外公布。

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至2026年底。昨養豬團體參加農業部舉辦的養豬產業座談會，表達關於進用廚餘養豬的各種意見，今天早上劉建國則與產業代表拜會環境部，提出應立即禁止廚餘養豬的訴求。

彭啓明今受訪表示，很多縣市廚餘處理量能還是不足，而有些縣市可以在1年甚至提早到半年就可以達到全面禁用廚餘的目標，例如嘉義縣、屏東縣，而台中市原本表達10個月就可以達成，但願意配合中央同步到1年，對於部分縣市提早達標樂觀其成。

彭啓明指出，目前有一半廚餘是透過焚化方式處理，環境部會密切注意操作過程有無戴奧辛等汙染，之後生質能、黑水虻、堆肥等去化量能也會增加，預計黃金交叉時間點大概落在明年底。過去剩食大多都是透過餵豬來處理，之後全面禁用後，對家戶廚餘影響並不大，因為有清潔隊協助清運，但對餐廳、團膳等就會有額外的處理成本，但大家必須要體認，環境要變好是一定要有代價的，未來會推動惜食教育從源頭減量，好讓額外須負擔的清除成本降低，對剩食減量也會是正面效果。

另環境部甫宣布，如要繼續廚餘養豬，養豬戶須在養豬廚餘車上加裝GPS，且必須裝設廚餘蒸煮設施的即時監控，並鼓勵即早裝設，但砸錢加裝監控設備，如今卻被告知只能使用1年，許多豬農認為花冤枉錢。

彭啓明表示，如今廚餘去化要從最便宜的餵豬轉型到循環經濟，這對產業結構的改變非常大，但從非洲豬瘟對產業的影響來看，廚餘禁用是台灣進入先進國家的象徵，現在確實是時候轉型了，明天行政院會後將對外正式宣布禁用廚餘養豬的政策，環境部也會在星期五召開記者會說明。