政院明宣布禁用廚餘養豬政策 朝野立委共同呼籲：立即全面禁用

非洲豬瘟中央災害應變中心日前開會，初步決議自2027年起全面禁止廚餘養豬，並規畫一年的過渡轉型期，行政院預計明天公布正式方案。然而，在非洲豬瘟疫情威脅仍高的情況下，朝野立委今天在立法院一致要求「不要再拖」，呼籲政府應立即全面禁用廚餘養豬。

立法院經濟委員會今天審查《動物保護法》部分條文修正草案，農業部常務次長杜文珍出席備詢。朝野立委相當關注禁止廚餘養豬議題。

民進黨立委賴瑞隆指出，既然最終目標是禁用廚餘，「拖了一年，一年後還是要禁用，何不今年就禁？」他強調，政府應盡快拍板全面禁止，同步提出合理補償與轉型協助，讓已投入廚餘設備的業者有明確方向，而不是在不確定中等待一年。

民眾黨立委張啟楷表示，豬農這幾天頻頻陳情，得知政策可能仍留一年轉型期，他們認為不該冒險，能立即就全面禁止是最好，因為一旦爆發疫情，受害的不只是養豬戶，民眾日常吃的肉燥飯、滷肉、麵攤肉都可能受到影響。

張啟楷也從《動物保護法》切入表示，提醒現行法規已要求飼主提供「乾淨的食物」，但實際查看養豬用廚餘，「裡面又髒又亂，甚至有過期藥品丟進去」，與法規精神明顯背離。他質疑，若政府堅持留一年過渡期，卻要求業者加裝GPS、溫度及影像監控設備，養豬辛苦但現在又要投資設備卻只用一年，是不是燒錢、又不見得有實質效益？

國民黨立委張嘉郡則説，自疫情爆發以來，她一再呼籲農業部「徹底禁止廚餘養豬」，卻遲遲得不到明確承諾，導致豬農高度恐慌。她警告，若在這一年內爆發大規模疫情，「未來也沒什麼好禁止了，因為豬都沒了」，更點出一旦豬場遭感染，場址六至十年內幾乎難以再養豬，對貸款買地、興建豬舍的中小養豬戶而言，將是重大衝擊。

對於各界要求加快時程，農業部常務次長杜文珍回應，政府已規畫提高補貼，鼓勵業者轉用合法飼料，並與環境部協調加大轉型誘因。她也坦言，養豬協會多次表達「越快越好」，農業部內部也認同應加強轉型拉力，但最終時間表仍須由行政院拍板。