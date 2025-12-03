中央2027年禁廚餘養豬 張善政提3配套盼「護桃園黑毛豬」

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府會配合執行，但也希望中央啟動配套。記者朱冠諭／攝影
中央宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，桃園市長張善政今在市政會議表示，這項政策是台灣畜牧史上的重要轉捩點，市府雖會配合執行，但桃園養豬產業特殊，希望中央也能啟動研發計畫，讓飼料成分盡量接近現有廚餘營養，確保用飼料養出的黑毛豬肉質維持現有水準。

張善政表示，桃園的黑毛豬跟中南部養的豬不一樣，桃園黑毛豬之所以受消費者喜愛，主因就是大部分使用廚餘餵養，廚餘中的營養成分與一般飼料不同，造就獨特肉質，既然中央政策已定，市府將配合執行，但也會向中央表達桃園養豬產業的特殊性，希望為桃園農民權益發聲。

張善政表示，市府將向中央建議3項配套措施，首先是離牧補貼，針對規模較小或家庭式養豬戶，若因成本考量決定不再養豬，應妥善規畫離牧補貼機制；其次是飼料成本差額補貼，由於飼料成本較廚餘高，希望中央針對繼續養豬的農民提供飼料成本差額補貼；第三是啟動研發計畫，讓飼料成分盡量接近現有廚餘營養，確保用飼料養出的黑毛豬肉質能維持現有水準。

張善政提到，除了養豬業轉型外，廚餘處理也面臨新挑戰，桃園市產生的大量廚餘來自家庭、學校、餐廳等，未來將透過生質能處理或堆肥方式，轉化為農業堆肥。農業部同時規定，未來將不允許跨縣市廚餘處理，每個縣市必須具備自足的廚餘處理能量，在境內完成廚餘處理工作。

張善政表示，為妥善因應這項重大政策變化，農業局今將召開會議，邀集豬農、養豬協會、飼料公會、肉品市場及相關市府局處，針對中央政策研商討論；市府絕對會跟所有養豬產業供應鏈站在一起，讓這一年的過渡期能夠順利妥善通過。

希望在各項配套措施下，能盡量維持桃園黑毛豬的特色，減少對相關產業和活動的衝擊，也呼籲中央重視地方產業特色，顧及農民生計和地方特色產業的永續發展。

立委同豬農今拜會環境部 豬農：延1年才禁用廚餘只會「越走越危險」

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予1年轉型落日期限至2026年底。繼昨日養豬產業代表參加...

後年禁廚餘養豬 台中文山廠清運車排長龍苦等5小時原因曝

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市每日產生約300噸廚餘，去化備受關注。有廚餘清運司機爆料，文山焚化廠處理不及，連2...

政院明宣布禁用廚餘養豬政策 朝野立委共同呼籲：立即全面禁用

非洲豬瘟中央災害應變中心日前開會，初步決議自2027年起全面禁止廚餘養豬，並規畫一年的過渡轉型期，行政院預計明天公布正式...

【總編開箱】禁廚餘養豬缺配套 每天上千噸資源變垃圾？

台中梧棲豬場10月間出現非洲豬瘟案例，經緊急處置，疫情並未擴散，但卻引發是否該全面禁止廚餘養豬的討論。農業部徵詢學者專家及豬農、縣市政府意見，決定建請行政院拍板全面禁用，並定下一年落日條款，雖說符合「民意」，但卻看不到完整的「廚餘去化」配套政策。目前許多縣市焚化爐處理量能緊繃，若每日千餘噸廚餘完全進到焚化廠，恐怕還沒達到防疫效果就先對環保造成衝擊。

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

