立委同豬農今拜會環境部 豬農：延1年才禁用廚餘只會「越走越危險」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2027年將永久禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片
2027年將永久禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予1年轉型落日期限至2026年底。繼昨日養豬產業代表參加農業部的養豬產業座談會，今立委劉建國邀集產業代表拜會環境部。豬農表示，延1年或立即全面處理廚餘，這不是政治選項，而是風險管理的科學題目，要求立即禁廚餘、立即解決廚餘去化。

今前往環境部拜會的台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，廚餘養豬延1年退場，看似寬容實則效益有限，因為不會有人在倒數時認真做好牧場生物安全、投資設備甚至最基本的落實蒸煮，當一個制度已經被宣告1年後不存在，業者就沒有激勵，也沒有意願去投入改善，配合落實繁複的蒸煮程序及其他的生物安全措施，也就是「最低度配合、被動等待」的狀態，如此反而將台灣養豬產業推向最大的風險。

張佑誠說，科學數據證實，非洲豬瘟在廚餘中可存活100天以上，廚餘蒸煮要求每小時攝氏90度，但國內實測合格率偏低，且廚餘來源複雜、追溯困難，每多1天等於更多暴露於病原的可能性，因此延1年或立即全面處理廚餘，這不是政治選項，而是風險管理的科學題目，因此立即禁止廚餘，反而是更務實、更安全的道路。

張佑誠分析，若延1年，政府要付出的成本包括更高密度的查核、更高風險的監測、更高頻率的人員曝險、更高的環境汙染與廚餘物流帶毒風險，一旦失守，是全產業和整個國家的代價，這些都比立即全面禁廚餘、一次性處理廚餘去化問題，還要付出更多的心力和成本。

張佑誠喊話政府，台灣可以選擇把1年浪費在守著高風險的廚餘系統，也可以選擇把1年投入在更乾淨、更現代、更具韌性的養豬產業轉型，延1年看似溫和，但其實是一條越走越窄、越走越危險的路，立即禁廚餘、立即解決廚餘去化、立即降低風險，這才是把台灣帶向安全與永續的方向。

