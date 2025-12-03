快訊

後年禁廚餘養豬 台中文山廠清運車排長龍苦等5小時原因曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局說明，文山焚化廠首套固液分離處理系統脫水設備目前還在細部調整優化試車中。圖／台中市環保局提供
永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市每日產生約300噸廚餘，去化備受關注。有廚餘清運司機爆料，文山焚化廠處理不及，連2天大排長龍，昨排隊5小時，只能無奈加班乾等，叫苦連天。環保局說明，近期因逢歲休，首套脫水設備正在試車中，尚未正式連續處理運作。

環保局長吳盛忠說明，廚餘因含水量高，不論掩埋或焚化都不理想，因此緊急階段首要提升脫水及固液分離能力。首套脫水設備已於11月30日安裝，每小時可處理5至6公噸，若採16小時兩班制，每日可處理約80噸；第二套設備也將於近日進場，每小時再提供3至5噸處理量。

環保局說明，這套固液分離處理系統經測試約可去除40%水分，且可經目視篩選挑揀去除不適合（尺寸過大之果菜或硬物鐵件）進壓縮脫水機的廚餘，有效減少廚餘含水率及設備運轉效能，目前還在細部調整優化，待調整試車、流程完備後，將繼續安裝第二台，待中央政策轉變後，後續將廚餘做有機肥跟液肥。

環保局指出，市府同步強化既有設施，包括提升外埔生質廚餘廠厭氧發酵處理熟廚餘比例，初步測試顯示產氣量可增加1.1到1.3倍；另透過將廚餘打碎後送進汙水處理廠進行共消化，以增加整體處理效率。

環保局說明，市府中長期規畫，將全面走向「能源化與資源化」，包括以共消化產生沼氣並尋找可轉電設施，廚餘液體將製成堆肥，固體部分則持續優化技術，以達到不進焚化爐的最終目標。

有廚餘清運司機爆料，文山焚化廠昨天排隊等待5小時，叫苦連天，相當無奈。圖／讀者提供
