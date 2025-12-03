廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵豬的選項後，廚餘如何去化將是重點，光是清運、處理費用就可能相當驚人，估計每位學生每餐至少要調高三元才能負擔額外廚餘清運處理的成本。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，毛豬生長周期約三個月，代表明年九月後的廚餘就會沒人要，政府必須盡快拿出相關配套才行。

陳明信表示，若政策確定，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約四千元至六千元不等，未來有可能更高，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。

陳明信解釋，減量作為包含餐點份量合理化、菜單要符合孩子吃得下、減少不合標準食材、降低加工損耗等，只靠補助，永遠追不上一桶桶食物的浪費。