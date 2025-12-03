聽新聞
0:00 / 0:00
廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元
非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵豬的選項後，廚餘如何去化將是重點，光是清運、處理費用就可能相當驚人，估計每位學生每餐至少要調高三元才能負擔額外廚餘清運處理的成本。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，毛豬生長周期約三個月，代表明年九月後的廚餘就會沒人要，政府必須盡快拿出相關配套才行。
陳明信表示，若政策確定，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約四千元至六千元不等，未來有可能更高，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。
陳明信解釋，減量作為包含餐點份量合理化、菜單要符合孩子吃得下、減少不合標準食材、降低加工損耗等，只靠補助，永遠追不上一桶桶食物的浪費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言