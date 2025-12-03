聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵豬的選項後，廚餘如何去化將是重點，光是清運、處理費用就可能相當驚人，估計每位學生每餐至少要調高三元才能負擔額外廚餘清運處理的成本。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，毛豬生長周期約三個月，代表明年九月後的廚餘就會沒人要，政府必須盡快拿出相關配套才行。

陳明信表示，若政策確定，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約四千元至六千元不等，未來有可能更高，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。

陳明信解釋，減量作為包含餐點份量合理化、菜單要符合孩子吃得下、減少不合標準食材、降低加工損耗等，只靠補助，永遠追不上一桶桶食物的浪費。

廚餘 營養午餐 毛豬 非洲豬瘟

延伸閱讀

廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

中央推動2027年起禁止廚餘養豬 彰化養豬協會：過渡期要嚴防破口

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

相關新聞

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。