廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

聯合報／ 記者李柏澔鄭朝陽／台北報導

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台三成的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式，結合其它廚餘去化模式，有助於處理台灣廚餘問題。

中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧建議，可參考日本模式，將廚餘飼料化的設施做區域中心化，也就是集中處理地區性事業廚餘，再分送到鄰近地方養豬場使用。

王建鎧指出，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台三分之一的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式，結合其它廚餘去化模式，對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說，是值得投入發展的方向。

台灣大學動物科學系教授蘇忠楨指出，若是為防止非洲豬瘟疫情再次爆發，應盡速規畫有效且快速的廚餘去化配套措施，同時馬上禁止全面廚餘養豬，否則廚餘養豬戶投資安裝監控、蒸煮設備一年後就不能再用來養豬，不合理。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，全國各水資源處理中心汙泥消化系統，約有逾三成餘裕容量，如能利用現有設備稍做修改，地方政府也不必再為新建生質能廠選址的民意溝通傷透腦筋。

