冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案預計本周四由行政院拍板。圖／聯合報系資料照片
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案預計本周四由行政院拍板。圖／聯合報系資料照片

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部農業部步調不一，再加上廚餘去化配套不明，可想見的，一旦禁止養豬，國內廚餘馬上面臨去化災難。

環境部才剛宣布，要求業者必須在養豬廚餘車上加裝ＧＰＳ，且必須裝設即時監控，並鼓勵即早裝設，即可提早恢復以廚餘養豬。為此，許多豬農遵循規範，砸錢加裝監控設備，如今卻被告知只能使用一年，形同投資打水漂。

農業部多年來未能規畫廚餘飼料化的產業鏈，環境部對廚餘去化布局也遲緩，使得政策執行端長期混亂。非洲豬瘟爆發以來，外界要求全面禁用廚餘養豬，農業部多次辯護，稱日本維持廚餘養豬，直到上周，農業部長陳駿季仍說，未來廚餘養豬將採正面表列方式，先朝禁止家戶廚餘。

但問題在於，農業部對於全面禁用廚餘養豬態度保留，卻又提不出配套，至少應朝日本廚餘飼料化方向推動，並補助農民或是區域化的處理方式，但毫無動靜。從中央應變中心介入後要求全面退場，顯然農業部是「被轉彎」，農業部的躊躇不前導致政策前後矛盾，不僅讓豬農無所適從，也讓政府公信力受損。

「禁止」只是第一步，如何處理廚餘才是考驗。如果政府真心要提升養豬產業安全，應同步推出轉型配套，包括補助豬農轉用商業飼料、提供廚餘飼料化設備與技術支持、建立地區性廚餘處理中心等。更重要的是，政策應在跨部會協調後一次到位，而非環境部一套、農業部一套，再由豬農承擔落差。

現在的難題，正是政府七年來不作為所產生的惡果。如今既然決心禁用廚餘，政府必須提出更為務實的廚餘去化與產業輔導計畫，讓廚餘養豬與去化問題同時落日。

廚餘 豬農 環境部 非洲豬瘟 農業部 陳駿季

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

