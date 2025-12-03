廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，一年的轉型時間恐拖太久，應盡快永久禁止廚餘養豬；不過也有豬農希望給廚餘養豬戶一條生路。農業部則說，現在仍在收集意見階段，明天將由行政院拍板決定。

環境部長彭啓明表示，環境部也想要全部禁止、不想拖時間，但目前各縣市廚餘去化量能不同，仍在搜集意見中。

中央宣布一年後要永久禁用廚餘養豬，豬農反映中央要有輔導轉型飼養白豬政策；如果老豬農配合政策退場，也要有離牧政策應對。記者劉學聖／攝影

實際上，農業部長陳駿季日前才說，若開放廚餘養豬，會以正面表列處理，大方向會先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，農業部的態度也未堅持全面禁用廚餘養豬，不料如今政策大轉彎，據了解，應變中心考量廚餘蒸煮漏洞難防，再加上已有部分縣市宣布禁用廚餘養豬，決定全面禁用，但給予緩衝期，但由於每個縣市的去化量能不同，緩衝期要訂多久，仍待討論。

彭啓明表示，有些縣市如嘉義、屏東，已具備替代去化量能，半年即可完成禁用，但像是台中則需要一年以上時間，南投等縣市則反映短期難以完全吸收廚餘量，希望過渡期要二至三年，桃園則反映轄內黑豬場比較多，希望能有多一點輔導與緩衝時間。

彭啓明指出，未來廚餘來源將會全面分流、逐項管理，可餵豬廚餘來源需列入各縣市「正面表列」，包括團膳、大型連鎖餐廳，小吃店、夜市等來源複雜者將不得再用於餵豬。公寓大樓與餐廳混收的廚餘過去可以進入養豬，但未來全面禁止進入養豬端，而養豬場須裝設ＧＰＳ以追蹤來源並防杜不當輸入。

彭啓明說，禁用廚餘養豬後，廚餘將正式轉為「廢棄物」管理，處理方向大致分為三類，分別是焚化爐焚燒、堆肥、黑水虻等生物處理。明年起將與農業部推動相關廚餘減量計畫，從源頭減少浪費。

潘連周表示，防疫視同作戰，一年的轉型時間真的拖太久，還要等一年等敵人打來並不合邏輯，台灣只要再得到一次非洲豬瘟就沒有台灣豬了 ，落日條款能短則短，否則國內豬農乾脆離牧算了。

新北市養豬協會理事洪麗鈴則認為，同意家戶廚餘禁止餵豬，但事業廚餘、團膳等每日廚餘量很大，希望可以繼續給廚餘養豬戶使用，給廚餘養豬戶一條生路。