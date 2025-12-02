聽新聞
2027永久禁用廚餘養豬 桃園黑豬業盼提配套措施
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布2027年1月起，永久禁用廚餘養豬，直接衝擊桃園市黑豬產業，養豬戶表示雖然願意配合政府政策，但是要有配套措施，包括研發適合養黑豬的飼料等對策。
桃園市養豬戶和農業局表示，禁用廚餘養豬的禁令這周將行政院院會定案，目前看起來落日條款1年的政策應該不會改變，市府已經代養豬戶向中央反映心聲，包括規模較小的養豬戶，中央要提供離牧收場的輔導機制。
農業局指出，桃園市養豬數量約11.1萬頭，其中8.3萬頭是黑豬，過去一直收廚餘蒸煮後養黑豬，明年1月開始如果恢復廚餘養豬，雖然只能用廚養豬1年，不過估計已有70%的黑豬養戶向環境部申請遠端蒸煮監控系統，也為廚餘車安裝GPS，符合法規要求。
養豬戶表示，從中央發布的消息，台中這次單一的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，幾乎可以確定就是未落實蒸煮，現在1年後要全面禁止廚餘養豬，養黑豬一直都靠廚餘，永久禁用後是否有替代飼料，中央要為養豬戶設想，不能因為黑豬只占所有豬肉市場的10%就不聞不問。
2027年起永久禁用廚餘養豬後，以桃園市目前生質能中心和委由泓橋環保科技等民間公司，可以完全處理每天的廚餘，只是恐怕沒有餘裕處理外縣市的廚餘。
