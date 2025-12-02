聽新聞
廚餘養豬全禁落日僅1年 台中祭出「24小時閃電稽查」比中央更嚴格

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供

中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚明年12月31日前禁止，仍待行政院拍板。台中市環保局統計，目前已有30場養豬戶申請恢復廚餘養豬，台中明年起的事業廚餘養豬「加嚴」稽查，除了發現異常需要在24小時內稽查，並且加派人力，較中央更為嚴格。

環境部環境管理署說明，全國有429家廚餘養豬戶預計在12月6日起，受理養豬戶申請補助養豬場AI監視系統，待廚餘養豬戶架設監視系統等設備、清水試煮，以及通過政府聯合查核後，才可恢復廚餘養豬。

環境管理署指出，為確保養豬戶運作達攝氏90度連續一小時，依收據實際發生金額1/2補助，每家每一蒸煮槽最高補助6.5萬元，每增加一槽增加0.8萬元。養豬戶若不裝置，就不能養豬，違者最高可罰300萬元。

台中市環保局統計，目前台中市養豬戶有36場是廚餘養豬，其中有3場轉型為飼養養豬，其他33場表達有意願恢復廚餘養豬，其中已有30場提出申請，待廚餘養豬戶架設AI監視系統、清水和廚餘等共4次試煮，並通過環境部、農業部、環保局、農業局等四單位聯合查核後，預計在明年元旦起，方能恢復「事業廚餘」養豬。

環保局說明，養豬場監視系統是透過AI監控，一旦豬戶運作未達攝氏90度連續一小時等條件，會透過雲端平台，對環境部、農業部，農業局和環保局，以及養豬戶發出警示訊號，再依情節輕重由環保局、農業局到場，若溫度、時間條件不夠，由環保局稽查，若未蒸煮或偷用家戶廚餘等情節重大，環保局、農業局都要到場。

環保局指出，台中市政府對明年起的事業廚餘養豬「加嚴」稽查，依中央指示，必須加48小時內稽查，台中市政府加嚴到24小時內，並且加派人力，針對廚餘養豬不定時稽查，對管控事業廚餘養豬要求，較中央更為嚴格。

養豬場 廚餘 環保局 台中市 環境部

