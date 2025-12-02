聽新聞
中央推動2027年起禁止廚餘養豬 彰化養豬協會：過渡期要嚴防破口

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
中央宣布將全面推動禁止廚餘養豬。資料照／記者林宛諭攝影
非洲豬瘟中央應變中心昨宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，彰化養豬協會理事長陳筆輝說，協會支持這樣的政策，不過在全面禁止前這一年仍要謹防破口，他們也認為未來仍可開放植物性及畜禽下腳料讓黑豬使用，但最好由公部門設蒸煮中心，才能嚴格把關。

彰化縣是全台第三大養豬大縣，目前有560場養豬場，養豬頭數約76萬頭。在台中爆發非洲豬瘟疫情後，彰化縣政府曾徵詢仍有廚餘養豬的33場養豬業者是否要再廚餘養豬？其中兩場飼主表達仍有廚餘養豬的意願。不過縣府農業處表示，彰化縣本來就是朝全面禁廚餘養豬的方向去走，現在中央有禁止廚餘養的政策，縣府及業者即會配合。

陳筆輝今天也參加農業部與養豬產業座談會，他表示，彰化養豬戶多支持禁用廚餘養豬，以防再有非洲豬瘟破口，不過目前定在明年底後才會全面禁用，全面禁用前，仍要防廚餘地下化，因為「人心難測」，難保不會有人便宜行事，這段過渡期仍應落實廚餘蒸煮，加強稽查。

未來廚餘若做為堆肥等使用，陳筆輝說，也應蒸煮過後再利用，不能有一絲絲破口，他們也支持植物性或畜禽下腳料仍可讓黑豬使用，因為黑豬是特色產業，但就是要落實蒸煮，才能安心，最好能由公部門設共同蒸煮中心，嚴格把關。

陳筆輝說，未來廚餘不餵豬後，廚餘去化問題也應好好討論，嚴防事業廚餘被亂倒，不僅造成環境汙染，仍可能再增加疫情風險。

