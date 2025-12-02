聽新聞
2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事
中央公布2027年起全面禁止廚餘養豬，在上路前地方可自行公告何時禁止，雲林縣禁止廚餘養豬多年，自台中爆發非洲豬瘟疫情後，多次喊話中央應全面禁止廚餘養豬，縣長張麗善今對此表示，「總算已經看到曙光了」，但仍建議中央在政策上路前，現階段要嚴謹管理，加強邊境管理，不要有任何疏漏。
張麗善表示，今天終於看到中央宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，「總算已經看到曙光了」，但在短、中、長期的規畫中，現階段仍須嚴格管理廚餘，防範廚餘成為非洲豬瘟的溫床。
張麗善也提醒中央，非洲豬瘟最大的破口在邊境，邊境管理上絕不能有任何疏漏，因為只要有任何疏漏，帶有疫病的肉品被帶進國內，又丟入到廚餘桶裡面，「防不勝防」，還是會造成整個養豬產業的崩盤。
她先前已提醒中央，依據「旅客攜帶食品入境免申請查驗規定」，食品價值在一千美元以下，且重量在六公斤以內者，得申請免驗，有人可能會利用這個規定規避查驗，輸入帶有疫病的肉品，造成疫病風險，呼籲中應檢討相關規定，邊境、海關雙管齊下加強查驗，避免投機漏洞，才能真正守住國內養豬業最後一道防線。
