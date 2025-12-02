聽新聞
0:00 / 0:00

全面禁廚餘養豬 屏東縣黑豬協會訴求設共同蒸煮中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
黑豬。圖／報系資料照
黑豬。圖／報系資料照

非洲豬瘟中央應變中心昨召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬。農業部今與養豬產業座談。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，會中有建議要畜禽下腳料讓黑豬繼續使用、設置共同蒸煮中心。

方志源說，座談會開了3小時，大家針對政策討論。方志源說，會中建議農業部，畜禽下腳料一定要讓黑豬農繼續使用，這部分跟廚餘是不相關，極力向中央表達，並要求設置共同蒸煮中心，「高溫蒸煮過後比任何都安全」。

方志源說，他們在會中有特別提及畜禽下腳料一定要讓黑豬農繼續使用，這部分跟廚餘是不相關。農業部稱會再回去研議。

農業部說要豬農用飼料轉型，方志源說，「但是黑豬品種不一，且黑豬成長慢，吃飼料成本根本划不來」。

方志源說，落日條款一年後全面禁止廚餘，「全面禁止的話，養黑豬的也可能就被去除了！」黑豬改吃飼料後，影響肉質，沒有經濟價值了誰還要養。

設置蒸煮中心部分，廚餘養豬農無奈嘆，明年要選舉了，沒有一個縣市會想要承擔，黑豬產業又是弱勢，「只能犧牲黑豬了」。

養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助部分，屏東縣有98場廚餘養豬，現階段環保局收到約20家豬農提出申請。方志源提到，若今年底12月31日前沒有提出申請的話，將會逕自取消廚餘再利用的場證。

豬農 廚餘 農業部

延伸閱讀

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

相關新聞

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。