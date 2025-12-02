聽新聞
中央禁廚餘養豬 桃園農業局：配套沒做好恐衝擊國內豬肉量

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央禁用廚餘養豬，桃園市政府盼政策相關配套措施到位，降低衝擊（示意圖）。本報資料照片
桃園是北台灣飼養黑毛豬重鎮，全市11.1萬頭豬逾7成是黑毛豬，主要飼料為廚餘，禁用政策對地方衝擊大，市府預計明天與豬農開會商議因應辦法。

桃園市府表示，中央昨天已經找地方開過會，會中提到禁用廚餘政策並開出退場時間，市府除強烈表達豬農希望繼續使用廚餘餵養之外，也提醒中央禁用要有完整配套措施。另外，廚餘去化也是重點，各縣市處理量能不一，相關設備建置與盤點，也應提前作業。

桃園市農業局長陳冠義表示，中央訂出禁止廚餘養豬，勢必衝擊部分豬農生計，甚至年紀稍長的豬農可能因此萌生退休收場念頭，此舉可能衝擊國內豬肉供應量，因此輔導轉型飼養白豬的政策一定要有，如果老豬農配合國家政策退場，中央也要有離牧政策應對。

陳冠義也說，豬農轉型路上一定會面臨飼料成本增加、換肉率難提升等問題，中央也應該有飼料補貼、研發高蛋白飼料等措施，才能符合農民期盼。

中央禁用廚餘養豬，桃園市政府盼政策相關配套措施到位，降低衝擊（示意圖）。本報資料照片
