中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，對於中央宣布禁止廚餘養豬，她樂見其成。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，對於中央宣布禁止廚餘養豬，她樂見其成。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，並訂定1年的轉型期。台中市長盧秀燕今天表示歡迎，「樂見其成」，相信這是非洲豬瘟事件後全國民眾共同的看法；市府規畫在明年10月前完成轉型，和中央訂定的1年落日期程相差不多。

盧秀燕今天主持市政會議，會後受訪表示，對於中央順應民意、宣布禁用廚餘餵豬並訂定1年落日轉型期，台中市表示歡迎，也樂見其成，很多民調都顯示民眾支持禁止廚餘餵豬，這應該是非洲豬瘟事件後全國共同的看法，台中市當然也會配合。

盧秀燕指出，市府原本就在規畫禁止廚餘養餵豬的相關計畫與期程，訂定的落日期程大概會落在明年10月，與中央宣布的明年12月相去不遠；市府會再開會討論，是否要與中央步調一致，以利豬農和廚餘業者依循。

盧秀燕補充，目前尚未接到中央通知，看起來中央對豬農轉型或廚餘去畫都會提出補助，台中市政府會等中央訂出明確的辦法與計畫，同步搭配檢討，也會準備預算，比如鼓勵市民自行處理廚餘等等，待計畫成熟一併向外界宣布。

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

