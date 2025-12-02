聽新聞
0:00 / 0:00

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中華民國養豬協會理事長潘連周。記者李柏澔／攝影
中華民國養豬協會理事長潘連周。記者李柏澔／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面禁用。中華民國養豬協會理事長潘連周表示，病毒不等人，1年的轉型時間有點久。

轉型最後期限前的有條件使用廚餘養豬，必須是登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，禁用家戶廚餘。

農業部今召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，作為行政院最後決策的參考。

潘連周受訪表示，防疫視同作戰，1年的轉型時間真的拖太久，還要等1年等敵人打來並不合邏輯，台灣只要再得到一次非洲豬瘟就沒有台灣豬了，希望全部廚餘都應該禁止拿來餵豬 ，落日條款能短則短，否則國內豬農乾脆離牧算了。然而禽類下腳料、植物性蛋白因為沒有相關風險，還是可以保留給黑豬團體，這是可以接受的。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

禁廚餘養豬擬2027年上路 養豬協會質疑拖太久

後年起永久禁用廚餘養豬政策周四拍板 農業部今開座談會廣納意見

後年將全面禁用廚餘養豬 台中養豬協會：今天北上聽政策說明

相關新聞

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。