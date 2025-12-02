2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面禁用。中華民國養豬協會理事長潘連周表示，病毒不等人，1年的轉型時間有點久。

轉型最後期限前的有條件使用廚餘養豬，必須是登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，禁用家戶廚餘。

農業部今召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，作為行政院最後決策的參考。

潘連周受訪表示，防疫視同作戰，1年的轉型時間真的拖太久，還要等1年等敵人打來並不合邏輯，台灣只要再得到一次非洲豬瘟就沒有台灣豬了，希望全部廚餘都應該禁止拿來餵豬 ，落日條款能短則短，否則國內豬農乾脆離牧算了。然而禽類下腳料、植物性蛋白因為沒有相關風險，還是可以保留給黑豬團體，這是可以接受的。