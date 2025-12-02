聽新聞
永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
全順今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運。記者吳傑沐／攝影
全順今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運。記者吳傑沐／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板；對此，全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心負責人劉嘉順表示，目前政策尚未確定，將不放棄廚餘餵豬去化的循環環保理念，繼續爭取廚餘養豬。

全順牧場負責人劉嘉順近年耗費巨資，陸續完成設備運營的廚餘共同蒸煮場，今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運，若全面禁用廚餘養豬，多年投入的心血及資金，將血本無歸，令人不勝唏噓。

劉嘉順表示，中央有關永久禁用廚餘養豬政策尚未拍板確定，他仍不會放棄，將視廚餘去化配套政策，研議有無機會繼續爭取廚餘養豬，若行政院最後仍拍板永久禁用廚餘養豬，再考量後續的轉型。

日前非洲豬瘟疫情爆發後，全順的廚餘共同蒸煮場即暫停運轉至今。記者吳傑沐／攝影
日前非洲豬瘟疫情爆發後，全順的廚餘共同蒸煮場即暫停運轉至今。記者吳傑沐／攝影

相關新聞

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

