永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板；對此，全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心負責人劉嘉順表示，目前政策尚未確定，將不放棄廚餘餵豬去化的循環環保理念，繼續爭取廚餘養豬。

全順牧場負責人劉嘉順近年耗費巨資，陸續完成設備運營的廚餘共同蒸煮場，今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運，若全面禁用廚餘養豬，多年投入的心血及資金，將血本無歸，令人不勝唏噓。