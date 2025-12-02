聽新聞
永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄
非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板；對此，全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心負責人劉嘉順表示，目前政策尚未確定，將不放棄廚餘餵豬去化的循環環保理念，繼續爭取廚餘養豬。
全順牧場負責人劉嘉順近年耗費巨資，陸續完成設備運營的廚餘共同蒸煮場，今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運，若全面禁用廚餘養豬，多年投入的心血及資金，將血本無歸，令人不勝唏噓。
劉嘉順表示，中央有關永久禁用廚餘養豬政策尚未拍板確定，他仍不會放棄，將視廚餘去化配套政策，研議有無機會繼續爭取廚餘養豬，若行政院最後仍拍板永久禁用廚餘養豬，再考量後續的轉型。
