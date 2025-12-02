後年起將全面禁廚餘養豬 團膳業者：重新面對剩食問題的好時機

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，縣市政府可依其廚餘養豬轉型輔導與廚餘分類及去化規畫，自行訂定及公告何時禁止廚餘養豬。團膳業者表示，現在廚餘養豬要走入歷史了，此刻正是全台重新面對剩食問題的最好時機。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，孩子吃不完的白飯、沒碰的蔬菜、整包的水果等，每一樣都代表成本和資源，也都是環境的負擔，如今政策確定後，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約4000元至6000元不等，但這些價格只是目前的行情，未來有可能更低，也有可能更高。

陳明信指出，影響費用的因素非常多，包含清運車隊是否充足、焚化廠與生質能設施負載量、人力短缺與加班成本、廚餘分類是否乾淨等，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑；但若後續有更完善的分類、技術或補貼，費用也有機會下降，現在看到的價格只是「起點」而不是「終點」，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。

陳明信進一步說明，減量作為包含餐點份量合理化、菜單要符合孩子吃得下、減少NG品、降低加工損耗、學校與家長一起做食育、政府把減少剩食納入政策目標與考核等，現在廚餘養豬要走入歷史了，這個時刻正是全台重新面對剩食問題的最好時機，否則只靠補助、靠撐著、靠燃眉之急去應付，永遠追不上那一桶桶的浪費。