後年起永久禁用廚餘養豬政策周四拍板 農業部今開座談會廣納意見

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板，今農業部召開養豬產業座談會，廣納產業界的聲音。有養豬協會代表指出，應盡速永久禁止廚餘養豬；另有代表認為，落實高溫蒸煮的廚餘並無問題，希望中央給出一條生路。農業部表示，最終方案將在本周四拍板決定。

中央非洲豬瘟災害應變中心昨天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，農業部指出，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有1年落日，今天農業部將召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，作為行政院最後決策的參考。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，針對禁止廚餘養豬一事，目前除了桃園市外，其他縣市都沒什麼意見，很多縣市連事業廚餘都要禁止使用，就是怕非洲豬瘟會影響到200萬人的生計，這樣的選擇是對的。

潘連周表示，防疫視同作戰，難道還要等1年等敵人打來嗎？台灣只要再得到一次非洲豬瘟就沒有台灣豬了，希望全部廚餘都應該禁止拿來餵豬 ，落日條款能短則短，如果有落日條款，國內豬農乾脆離牧算了，但禽類下腳料、植物性蛋白因為沒有相關風險，還是可以保留給黑豬團體，這是可以接受的，今天到座談會的發言，是給農業部的後盾，也是給環境部的壓力。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，病毒不會等我們準備好，除非農業部長有打給非洲豬瘟商量好，但這是不可能的，4年前禁過廚餘1個月，現在還不全面禁止廚餘養豬，擺明就是明知山有虎，偏向虎山行，以拖待變，變到養豬產業變不見，這是大家所不樂見的。

洪健鈞說，今天養豬產業代表將在座談會上表達心聲，但最終決定權還是在行政院，由衷希望不要有落日條款，10月22日到現在已經1個多月，但各縣市還是有違規使用廚餘的狀況，在利益面前，自己始終不相信人性，堅決永久禁止廚餘養豬。

新北市養豬協會理事洪麗鈴認為，如果全面禁止，廚餘養豬戶都會倒光，廚餘經過高溫蒸煮給豬吃是沒問題的，如果真的要禁止，同意家戶廚餘禁止餵豬，但事業廚餘、團膳等因為量還是很大，風險也比家戶廚餘小很多，還是希望可以繼續給廚餘養豬戶使用，希望中央能給廚餘養豬戶一條生路。