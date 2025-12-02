聽新聞
0:00 / 0:00

後年將全面禁用廚餘養豬 台中養豬協會：今天北上聽政策說明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，各地養豬協會今天將北上聽政策說明和溝通，目前政策方向如此，業者只能配合；蒸煮監控設備有補助，台中使用廚餘的養豬戶已配合申請裝設中。

台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，農業部今天邀全省各養豬協會北上開會，說明政策並和業者溝通，楊駿杰說，目前政策已定方向，養豬業者只能配合，政策定出一年緩衝期，也有可能先禁用家戶廚餘，事業廚餘是否可繼續使用可能還有調整空間。

楊駿杰說，政府補助使用廚餘養豬戶裝設監控設備，台中養豬戶已申請補助裝設中。他說目前消息，今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，政策有可能適時調整。

台中市目前有168場養豬戶，養豬數9萬多頭，其中36場以廚餘養豬，養豬數4萬多頭占全台中近半數；台中有廚餘養豬戶說，台中市長盧秀燕上月在議會質詢中講台中未來要禁廚餘養豬，他們可理解市長的壓力，但養豬問題不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果沒有配套措施，今天宣布台中明天禁止廚餘養豬，明天台中市的廚餘將無人願意載運。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控

廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離

相關新聞

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張...

廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵...

廚餘養豬政策急轉 學者促借鏡日本 建立廚餘飼料化體系

根據環境部統計，廚餘養豬約四十八點三萬公噸，約占整體廚餘量的六成二，一旦禁止廚餘養豬，去化將成一大難題。對此，學者建議，...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。