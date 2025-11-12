快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

聯合報／ 記者張裕珍游振昇吳傑沐／連線報導

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化，不靠養豬怎麼行？台中多家廚餘養豬戶聲明，勿因個案違規，讓認真守規定的豬農蒙受不白之冤。

桃園市是北台灣黑豬養殖重鎮，有二六一場養豬場、十一萬頭豬，其中有九十八場廚餘養豬場。林承德說，疫情爆發後，廚餘禁止養豬，桃園還有生質能中心可焚化處理，也有環保科技公司可轉化為有機肥，但很多縣市沒有去化管道，現階段執行雲端監控系統，加強管理廚餘蒸煮，「愈快連線測試好，就盡早上路」。

林承德說，廚餘光靠焚化、堆肥無法完全去化，反而排擠原本的垃圾焚化量能，環境部早在今年初就推出雲端監控構想，桃園市觀音區已有養豬場試用三個月，系統運作沒問題；台中爆發疫情就是沒落實廚餘蒸煮，加上地方未做好監督，才釀疫情破口，可趁此把螺絲鎖緊，也推動廚餘蒸煮中心，台灣絕對守得住疫情。

台中爆發全國首例非洲豬瘟疫情，台中多名廚餘養豬戶昨透過台中市養豬協會發聲，豬農表示，他們長期以廚餘養豬，依規定將廚餘經高溫蒸煮處理再餵豬，卻因個別業者未依規定處理，讓許多守規矩的養豬戶蒙受不白之冤。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，別因個別事件否認廚餘養豬的價值，豬農願意配合檢驗、接受管理與監控，可減少垃圾處理壓力，推動資源再利用；另呼籲設立可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，再分配給符合條件的養豬戶使用。

苗栗縣養豬協會理事長廖秀虹表示，支持廿四小時廚餘監控系統，可有效落實蒸煮，防堵疫情，但希望中央具體補助雲端系統設置經費，可提高豬農配合意願。

非洲豬瘟 廚餘
