快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

聯合報／ 記者林敬家朱冠諭吳傑沐趙容萱／連線報導

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

彰化縣為全國第三大養豬大縣，共有五六○處養豬場，其中卅三場仍以廚餘養豬。彰化縣環保局表示，新規畫的系統可隨時連線、事後追蹤回放，若系統臨時失效或無影像，依規定須在兩天內派員到豬場查驗。

稽查人員說，多數養豬業者年紀較大，過去採上傳照片就遇到困難，未來一旦遇到設備故障或訊號異常時，飼主未必能立即排除；如未來執行面從嚴開罰，飼主會遇到額外的壓力。

桃園市以飼養黑毛豬為主，主要餵食廚餘，增加肉質油脂。桃園市長張善政表示，過去單靠照片上傳，難以確保廚餘經過攝氏九十度高溫蒸煮，機制存在漏洞，他認同更科學化、可驗證的安全管理設計，建立安全的廚餘使用機制，兼顧防疫與養豬產業。

桃園市環保局表示，廚餘監控平台若需專人每日持續監看，「勢必增加地方負擔」，該平台一定要導入AIoT技術，建立即時預警與智慧判讀，一旦有異狀要有警告、通知機制，才可有效強化監管效能。

苗栗縣環保局表示，安排人力監看廚餘蒸煮雲端系統沒問題，若還要派人到現場稽查，就需要重新調配人力，將配合中央政策執行。

環境部環境管理署表示，未來廚餘蒸煮監控系統，若發現養豬場運作未達攝氏九十度並連續一小時，會自動透過雲端系統發出警報；具體執行細節及未落實雲端監控系統的罰則，仍在研議修訂中。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苗栗縣廚餘養豬未來是否解禁？鍾東錦：可商量但有條件

非洲豬瘟爆發…共同蒸煮廚餘示範場停擺 業者：損失慘重情何以堪

非洲豬瘟禁用廚餘餵豬 彰化員林擬試辦補助廚餘機

廚餘養豬採雲端監控 桃園養豬協會理事長支持：避免破口

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。