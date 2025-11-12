24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

彰化縣為全國第三大養豬大縣，共有五六○處養豬場，其中卅三場仍以廚餘養豬。彰化縣環保局表示，新規畫的系統可隨時連線、事後追蹤回放，若系統臨時失效或無影像，依規定須在兩天內派員到豬場查驗。

稽查人員說，多數養豬業者年紀較大，過去採上傳照片就遇到困難，未來一旦遇到設備故障或訊號異常時，飼主未必能立即排除；如未來執行面從嚴開罰，飼主會遇到額外的壓力。

桃園市以飼養黑毛豬為主，主要餵食廚餘，增加肉質油脂。桃園市長張善政表示，過去單靠照片上傳，難以確保廚餘經過攝氏九十度高溫蒸煮，機制存在漏洞，他認同更科學化、可驗證的安全管理設計，建立安全的廚餘使用機制，兼顧防疫與養豬產業。

桃園市環保局表示，廚餘監控平台若需專人每日持續監看，「勢必增加地方負擔」，該平台一定要導入AIoT技術，建立即時預警與智慧判讀，一旦有異狀要有警告、通知機制，才可有效強化監管效能。

苗栗縣環保局表示，安排人力監看廚餘蒸煮雲端系統沒問題，若還要派人到現場稽查，就需要重新調配人力，將配合中央政策執行。

環境部環境管理署表示，未來廚餘蒸煮監控系統，若發現養豬場運作未達攝氏九十度並連續一小時，會自動透過雲端系統發出警報；具體執行細節及未落實雲端監控系統的罰則，仍在研議修訂中。