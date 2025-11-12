「方向錯誤」豬農抗議監測政策

快訊

聯合報／ 記者趙容萱劉星君林宛諭蔡維斌／連線報導
非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會，兩場都有豬農前往抗議，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝批評，政府補助廚餘蒸煮雲端監控系統「完全是錯誤方向」，稍有不慎就會有破口，絕不能再賭運氣，產業不能再經歷一次風險。

台南、高雄、屏東養豬協會與屏東縣黑豬飼養畜牧協會，近三、四百名養豬戶出席南部場說明會。中華民國養豬協會理事長兼屏東縣養豬協會理事長潘連周說，台灣不能再承受第二次非洲豬瘟，家庭廚餘、事業廚餘高風險來源，不要進入養豬產業鏈，事業廚餘要有落日條款，可以一年緩衝期。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會表示，目前沒有更有效的管理機制，建議可開放動物性或植物性廢渣，但撇除豬類來源，以協助去化壓力。

蔡姓養豬戶說，目前沒有更好的廚餘處理機制，只能先將高風險的去掉，剩下還是給豬吃；政府是頭痛醫頭，這些措施早在七年前就應該做了，監視系統設置後，更要加強監督稽查，也要統一設置蒸煮中心，否則不知何時會爆發第二次。

雲林縣養豬頭數全國第一，七年前就全面禁用廚餘養豬。雲林縣長張麗善說，這次非洲豬瘟疫情雖是單一場舍發生，但所造成的產業衝擊，國人都非常清楚，中央推雲端監控廚餘蒸煮，為了僅百分之八、約四十六萬頭的豬，堅持不要全面禁用，她無法理解。張麗善說，各縣市狀況不同，不像雲林縣有南亞化製廠，可協助處理廚餘後製，但中央可分短、中期，協助各縣市建立後製系統，大概一、兩年就可完成，非洲豬瘟影響是全面性的，政府全面禁餿才是正本清源之道。

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

