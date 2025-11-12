「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會，兩場都有豬農前往抗議，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝批評，政府補助廚餘蒸煮雲端監控系統「完全是錯誤方向」，稍有不慎就會有破口，絕不能再賭運氣，產業不能再經歷一次風險。

台南、高雄、屏東養豬協會與屏東縣黑豬飼養畜牧協會，近三、四百名養豬戶出席南部場說明會。中華民國養豬協會理事長兼屏東縣養豬協會理事長潘連周說，台灣不能再承受第二次非洲豬瘟，家庭廚餘、事業廚餘高風險來源，不要進入養豬產業鏈，事業廚餘要有落日條款，可以一年緩衝期。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會表示，目前沒有更有效的管理機制，建議可開放動物性或植物性廢渣，但撇除豬類來源，以協助去化壓力。

蔡姓養豬戶說，目前沒有更好的廚餘處理機制，只能先將高風險的去掉，剩下還是給豬吃；政府是頭痛醫頭，這些措施早在七年前就應該做了，監視系統設置後，更要加強監督稽查，也要統一設置蒸煮中心，否則不知何時會爆發第二次。

雲林縣養豬頭數全國第一，七年前就全面禁用廚餘養豬。雲林縣長張麗善說，這次非洲豬瘟疫情雖是單一場舍發生，但所造成的產業衝擊，國人都非常清楚，中央推雲端監控廚餘蒸煮，為了僅百分之八、約四十六萬頭的豬，堅持不要全面禁用，她無法理解。張麗善說，各縣市狀況不同，不像雲林縣有南亞化製廠，可協助處理廚餘後製，但中央可分短、中期，協助各縣市建立後製系統，大概一、兩年就可完成，非洲豬瘟影響是全面性的，政府全面禁餿才是正本清源之道。