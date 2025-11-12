安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

根據現行規定，如果要使用廚餘養豬，必須使用九十度以上高溫，持續蒸煮至少一個小時，且蒸煮過程中，必須持續攪拌，以避免加熱不均，另也要注意廚餘中是否有塑膠袋之類的雜物。蒸煮完成後，廚餘不能加冷水降溫，而是採加蓋冷卻，以防滋生細菌。

國內養豬疫病專家、台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧說，生物安全是不能妥協的，台灣也沒有資源再承受下一次的非洲豬瘟確診，如今病毒已經進到家門口，現在就是和時間賽跑，這次把病毒消滅是運氣好，但不能保證病毒不再來，制度落實是需要時間的，但不該讓風險的破口一直存在。

李淑慧強調，全面禁止廚餘養豬才是把風險的大門關上的最好的解方，不解為何要花這麼多錢補貼仍有風險的措施，如果再有確診，未來養豬產業要付出的風險成本將會更高，建議這些經費能讓剩餘的廚餘養豬戶加速轉型升級。

中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧則認為，相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，家戶廚餘受非洲豬瘟病毒汙染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性都相當高。

王建鎧說，以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質，使成份較單一化之後再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其他標準飼料共同使用，建議台灣可參考並效法。