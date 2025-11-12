快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

根據現行規定，如果要使用廚餘養豬，必須使用九十度以上高溫，持續蒸煮至少一個小時，且蒸煮過程中，必須持續攪拌，以避免加熱不均，另也要注意廚餘中是否有塑膠袋之類的雜物。蒸煮完成後，廚餘不能加冷水降溫，而是採加蓋冷卻，以防滋生細菌。

國內養豬疫病專家、台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧說，生物安全是不能妥協的，台灣也沒有資源再承受下一次的非洲豬瘟確診，如今病毒已經進到家門口，現在就是和時間賽跑，這次把病毒消滅是運氣好，但不能保證病毒不再來，制度落實是需要時間的，但不該讓風險的破口一直存在。

李淑慧強調，全面禁止廚餘養豬才是把風險的大門關上的最好的解方，不解為何要花這麼多錢補貼仍有風險的措施，如果再有確診，未來養豬產業要付出的風險成本將會更高，建議這些經費能讓剩餘的廚餘養豬戶加速轉型升級。

中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧則認為，相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，家戶廚餘受非洲豬瘟病毒汙染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性都相當高。

王建鎧說，以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質，使成份較單一化之後再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其他標準飼料共同使用，建議台灣可參考並效法。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苗栗縣廚餘養豬未來是否解禁？鍾東錦：可商量但有條件

非洲豬瘟禁用廚餘餵豬 彰化員林擬試辦補助廚餘機

補助養豬廚餘蒸煮即時監視中部說明登場 申請到年底

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。