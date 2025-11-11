廚餘養豬禁令尚未解除 環境部籲業者設蒸煮監視系統

快訊

中央社／ 台北11日電

環境部表示，中長期廚餘處理方案研議中，過渡期間推動廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮溫度及影像監視系統」，鼓勵業者完成監視系統設置與審核，完成聯合查廠者可提早恢復廚餘養豬。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。截至目前，廚餘養豬禁令尚未解除。

環境部說，由於部分縣市廚餘去化量能不足，設置充足廚餘處理設施方案正在研議，跨部會及中央地方政府正在討論中長期方案；在此過渡期間，如要恢復以廚餘養豬，仍需有3個配套，包括完備法律、即時監控及有效稽查，以保障過渡期廚餘養豬的安全。

為此，環境部環境管理署今天晚間發布新聞稿表示，昨天與今天於北中南辦理3場溝通說明會，業者對於廚餘蒸煮槽裝設溫度及影像監視系統有共識。

環管署表示，希望養豬業者能以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費。

環管署再次呼籲養豬業者，盡早完成系統設置，並確實監控廚餘蒸煮溫度達中心溫度攝氏90度1小時以上，徹底殺滅病原，共同為保障我國養豬產業與環境永續而努力。

非洲豬瘟 廚餘
延伸閱讀

苗栗縣廚餘養豬未來是否解禁？鍾東錦：可商量但有條件

非洲豬瘟禁用廚餘餵豬 彰化員林擬試辦補助廚餘機

廚餘養豬採雲端監控 桃園養豬協會理事長支持：避免破口

廚餘養豬環境部推雲端監控 張麗善：全禁才能正本清源

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

