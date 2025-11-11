廚餘養豬影像監控補助 屏東養豬戶：出事頭痛醫頭、應強化監督稽查

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場的養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助說明會，屏東縣養豬協會設置牌子寫著禁止廚餘養豬，會後與環境部環境管理署長一起合照。記者劉星君／攝影
環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場的養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助說明會。屏東縣飼料養豬的養豬戶認為，政府出事才頭痛醫頭，影像監視系統設置後更因加強監督、稽查。後續衍伸大量廚餘，政府應正視廚餘處理。

蒸煮系統雲端監控，屏東縣王姓養豬戶說，如何落實監控？若真的像黑豬飼養畜牧協會提到，家用、餐廳廚餘不進入養豬場，這是大家好不容易取得平衡共識，「但若做不到呢？應該要有相對因應，否則風險仍存在」，若再發生一次非洲豬瘟，恐造成更大損失，「因為不知道何時會爆發第二次！」

「全台灣這麼多廚餘如何去化？」蔡姓養豬戶說，養豬業的風險是大家一起承擔，因為目前沒有更好機制去處理廚餘，只能先將高風險去掉，但剩下還是給豬隻吃，因為這是最快廚餘去化。非洲豬瘟爆發後出事了，政府是頭痛醫頭，早在7年前就應該要做了！政府應統一設蒸煮中心，現階段協商，只是大家勉強接受。

雲端監控如何落實？蔡姓養豬戶說，搭配稽查才能監督制衡，若沒做到就要開罰。環境管理署指出，若未依規定處理違反廢棄物清理法最高可開罰300萬元。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今提出非洲豬瘟疫情意見陳情書給環境部，現行沒有更效管理機制，家戶廚餘、餐廳廚餘等高風險來源，不要再進入豬隻飼養食物鏈中。開放動性廢渣R0119植物性廢渣R0120（撇除豬類來源），作為飼養協助去化壓力。修改Ｒ0111畜禽屠宰下腳料，撇除豬類來源。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會指出，因應養豬廚餘蒸煮溫度與影像監視系統政策，申請書提供範本統一規格化，縮短畜場申請時效及錯誤，申請截止日為今年年底，而非裝設截止日，以應牧場大量裝設與配置。也建議建置共同蒸煮中心統一管理。

屏東縣廚餘再利用檢核養豬共98場，98場中黑豬51場，白豬27場，黑白豬混合飼養有19場，1場停養。

