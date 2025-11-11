快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

影／環境部說明廚餘養豬監控補助 潘連周：高風險廚餘不進豬食物鏈

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣養豬協會製作手舉牌強調禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會製作手舉牌強調禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場「養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統、安裝與補助」說明會。中華民國養豬協會理事長兼屏東縣養豬協會理事長潘連周說，已與屏東縣黑豬飼養畜牧協會達成共識，家戶、餐廳廚餘等高風險廚餘來源，不要再進入豬隻飼養食物鏈。

南區場說明會，高雄養豬協會、台南養豬協會與屏東縣養豬協會，加上屏東縣黑豬飼養畜牧協會約近3、400名養豬戶到場，屏東縣養豬協會養豬戶製作牌子，「禁止廚餘養豬，守護產業，請你站出來」；屏東縣黑豬飼養畜牧協會的會員們一致穿上背心出席說明會。

環境部環境管理署說明養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統補助法，簡報提到，雲端監視系統不是用影像串流，檔案會非常龐大，影像系統會每一分鐘拍照回傳雲端，從雲端中看到蒸煮溫度、時間趨勢圖，也會即時監測，像是沒有煮到高溫90度，會出現警報訊號，再搭配環保局等人員到場稽查。

現場簡報說明，系統裝完設後須清水測試，3天廚餘蒸煮系統測試連線，監視系統不能大陸製。環境管理署指出 ，監視系統包括設置溫度探針、攝影機與監視平台。溫度探針量測養蒸煮中心溫度，每分鐘送出溫度與時間，每分鐘傳送照片，監視平台紀錄溫度、即時影像、手機可看與系統告警。

環境管理署表示，養豬監視系統目確保廚餘蒸煮系統運作攝氏90度連續一小時，補助對象須取得畜牧登記證且在有效期限，廚餘作為養豬飼料的事業。政府補助二分之一費用，補助最高6.5萬元，每增加一槽0.8萬元，最遲今年12月底前向地方環保局提出申請。

潘連周說，與屏東縣黑豬飼養畜牧協會達成共識，禁止家庭廚餘、事業廚餘進入養豬場。另外針對代號R0111（畜禽屠宰下腳料），「畜」要修改拿掉，禽類可以，下腳料可以吃。R0119植物性廢渣R0120撇除豬類來源，作為飼養協助環境去化。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會指出，家戶、事業廚餘未來除用廚餘發電，建議評估建置共同蒸煮中心統一管理。

潘連周提到，台灣不能再承受第二次非洲豬瘟，家庭廚餘、事業廚餘高風險不要進入養豬產業鏈，事業廚餘要有落日條款，一年緩衝，但非洲豬瘟病毒頑劣，沒有一個國家可以清零，大家要合作，守護養豬事業永續。

禁止廚餘養豬，屏東縣李姓養豬戶說，非洲豬瘟病毒在案例場消毒多次都沒死，病毒不會只乖乖待在蒸煮桶，運輸桶槽、司機的鞋底與車子都可能是媒介，「光是小小案例場，讓全台灣人仰馬翻這麼多天了」，萬一發生在豬場密集度高的區域怎麼辦。

環境部環境管理署人員今簡報說明蒸煮設備系統補助相關辦法。記者劉星君／攝影
環境部環境管理署人員今簡報說明蒸煮設備系統補助相關辦法。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣黑豬飼養畜牧協會成員會後也與環境部環境管理署長合影，屏東縣黑豬飼養畜牧協會表示，就現有家戶、餐廳廚餘等高風險來源，現行情況再無更有效管理機制下，不要再進入豬隻飼養食物鏈。記者劉星君／攝影
屏東縣黑豬飼養畜牧協會成員會後也與環境部環境管理署長合影，屏東縣黑豬飼養畜牧協會表示，就現有家戶、餐廳廚餘等高風險來源，現行情況再無更有效管理機制下，不要再進入豬隻飼養食物鏈。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會、高雄、台南等養豬協會成員們拿著手舉牌禁止廚餘養豬。記者劉星君／攝影

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

非洲豬瘟中央要求設置廚餘監控系統 苗縣府未鬆口解禁廚餘餵豬

非洲豬瘟禁用廚餘餵豬 彰化員林擬試辦補助廚餘機

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

影／養豬不是為了去化廚餘 中南部豬農齊聚呼籲禁廚餘養豬

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。