影／環境部說明廚餘養豬監控補助 潘連周：高風險廚餘不進豬食物鏈

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場「養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統、安裝與補助」說明會。中華民國養豬協會理事長兼屏東縣養豬協會理事長潘連周說，已與屏東縣黑豬飼養畜牧協會達成共識，家戶、餐廳廚餘等高風險廚餘來源，不要再進入豬隻飼養食物鏈。

南區場說明會，高雄養豬協會、台南養豬協會與屏東縣養豬協會，加上屏東縣黑豬飼養畜牧協會約近3、400名養豬戶到場，屏東縣養豬協會養豬戶製作牌子，「禁止廚餘養豬，守護產業，請你站出來」；屏東縣黑豬飼養畜牧協會的會員們一致穿上背心出席說明會。

環境部環境管理署說明養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統補助法，簡報提到，雲端監視系統不是用影像串流，檔案會非常龐大，影像系統會每一分鐘拍照回傳雲端，從雲端中看到蒸煮溫度、時間趨勢圖，也會即時監測，像是沒有煮到高溫90度，會出現警報訊號，再搭配環保局等人員到場稽查。

現場簡報說明，系統裝完設後須清水測試，3天廚餘蒸煮系統測試連線，監視系統不能大陸製。環境管理署指出 ，監視系統包括設置溫度探針、攝影機與監視平台。溫度探針量測養蒸煮中心溫度，每分鐘送出溫度與時間，每分鐘傳送照片，監視平台紀錄溫度、即時影像、手機可看與系統告警。

環境管理署表示，養豬監視系統目確保廚餘蒸煮系統運作攝氏90度連續一小時，補助對象須取得畜牧登記證且在有效期限，廚餘作為養豬飼料的事業。政府補助二分之一費用，補助最高6.5萬元，每增加一槽0.8萬元，最遲今年12月底前向地方環保局提出申請。

潘連周說，與屏東縣黑豬飼養畜牧協會達成共識，禁止家庭廚餘、事業廚餘進入養豬場。另外針對代號R0111（畜禽屠宰下腳料），「畜」要修改拿掉，禽類可以，下腳料可以吃。R0119植物性廢渣R0120撇除豬類來源，作為飼養協助環境去化。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會指出，家戶、事業廚餘未來除用廚餘發電，建議評估建置共同蒸煮中心統一管理。

潘連周提到，台灣不能再承受第二次非洲豬瘟，家庭廚餘、事業廚餘高風險不要進入養豬產業鏈，事業廚餘要有落日條款，一年緩衝，但非洲豬瘟病毒頑劣，沒有一個國家可以清零，大家要合作，守護養豬事業永續。