非洲豬瘟中央要求設置廚餘監控系統 苗縣府未鬆口解禁廚餘餵豬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
廚餘餵豬有可能是引發這次非洲豬瘟疫情破口，廚餘餵豬安全性引發各界討論。記者吳傑沐／攝影
廚餘餵豬有可能是引發這次非洲豬瘟疫情破口，廚餘餵豬安全性引發各界討論，針對中央提出設置24小時廚餘監控系統，以落實蒸煮安全規範，苗栗縣環保局表示，單純只是人力監看廚餘蒸煮遠端系統還是沒問題的，但後續若要派人員現場稽查則還要做人力調配，會全力配合中央政策。

苗栗縣養豬協會理事長廖秀虹說，以協會立場，當然支持24小時廚餘監控系統，這可有效落實蒸煮效果，防堵非洲豬瘟的疫情，但設置雲端系統經費也希望中央能有具體補助方案，因協會並無相關經費可補貼豬農，也能增加豬農配合誘因。

吳姓豬農說，用廚餘餵養黑豬已有超過30年經驗，以前就是自行以材火煮沸，廚餘降溫後再餵食，曾多次遭環保單位開單告發才停用；現在要設置監控系統才能用，不只是他，很多老一輩豬農根本都不懂這些科技器材，又要花錢又要學電腦設備的控制，感覺很麻煩，乾脆放棄就好，且中央規範200隻頭數是一個門檻，未來是否繼續使用廚餘餵豬，大家都在觀望中。

全台唯一共同蒸煮廚餘示範場-全順牧場負責人劉嘉順則說，場內原本就有針對溫度的即時影像監控系統，目前還不清楚是否擴及其他流程設備，若政策允許，「苗栗縣」可繼續廚餘餵豬，增設24小時廚餘監控系統並沒問題。

不過，苗縣府農業處仍未鬆口解禁廚餘餵豬政策，即使中央提出設置24小時廚餘監控系統的但書，未來縣內豬農仍難以繼續使用廚餘來餵豬，形成一國兩制的地帶。

非洲豬瘟 廚餘
