廚餘養豬環境部推雲端監控 張麗善：全禁才能正本清源

針對環境部推動廚餘養豬雲端監控補助，意謂著未來還是開放廚餘養豬，國內最大養豬縣的雲林，縣長張麗善對於中央如此堅持廚餘養豬感到不解，她強調，顧及廚餘轉製肥料的後端處理系統，政府可分短中長期來實施，但全面禁用廚餘方為杜絕非洲豬瘟的正本清源之道。

張麗善指出，這次非洲豬瘟風波雖是單一場舍發生，但所造成對產業的衝擊，相信這15天來全國人民都看得很清楚，如今中央再推雲端監控廚餘蒸煮，可能還是未能全面禁用廚餘，為了僅8%約46萬頭的豬，堅持不要全面禁用，這也是她所無法理解的。

張麗善表示，以雲林最早實施全面禁用廚餘養豬的經驗，可明顯看出成效，當然各縣市的狀況不同，不像雲林有南亞化製廠可協助，讓廚餘的後製沒問題，但中央可分短中期，並視各縣市的情況來協助建立後製系統，大概一、兩年就可完成，所以再次呼籲非洲豬瘟影響是全面性的，政府還是要「全面禁餿」才是正本清源之道。

豬農林明彥等人也指出，他們有參加環境部的說明會，了解監控系統是為處理少數廚餘養豬戶，但他們認為還是有很大風險，防疫如作戰，更無法掌握病毒來源，如同不知敵人在哪裡，從廚餘運送到處理流程，就有許多環節必須管控，光針對廚餘監控還是有疑慮，甚至會有漏洞，