快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

廚餘養豬環境部推雲端監控 張麗善：全禁才能正本清源

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣為國內最大養豬縣，縣長張麗善仍強調全面禁止廚餘養豬才是正本清源之道。記者蔡維斌／攝影
雲林縣為國內最大養豬縣，縣長張麗善仍強調全面禁止廚餘養豬才是正本清源之道。記者蔡維斌／攝影

針對環境部推動廚餘養豬雲端監控補助，意謂著未來還是開放廚餘養豬，國內最大養豬縣的雲林，縣長張麗善對於中央如此堅持廚餘養豬感到不解，她強調，顧及廚餘轉製肥料的後端處理系統，政府可分短中長期來實施，但全面禁用廚餘方為杜絕非洲豬瘟的正本清源之道。

張麗善指出，這次非洲豬瘟風波雖是單一場舍發生，但所造成對產業的衝擊，相信這15天來全國人民都看得很清楚，如今中央再推雲端監控廚餘蒸煮，可能還是未能全面禁用廚餘，為了僅8%約46萬頭的豬，堅持不要全面禁用，這也是她所無法理解的。

張麗善表示，以雲林最早實施全面禁用廚餘養豬的經驗，可明顯看出成效，當然各縣市的狀況不同，不像雲林有南亞化製廠可協助，讓廚餘的後製沒問題，但中央可分短中期，並視各縣市的情況來協助建立後製系統，大概一、兩年就可完成，所以再次呼籲非洲豬瘟影響是全面性的，政府還是要「全面禁餿」才是正本清源之道。

豬農林明彥等人也指出，他們有參加環境部的說明會，了解監控系統是為處理少數廚餘養豬戶，但他們認為還是有很大風險，防疫如作戰，更無法掌握病毒來源，如同不知敵人在哪裡，從廚餘運送到處理流程，就有許多環節必須管控，光針對廚餘監控還是有疑慮，甚至會有漏洞，

他們強調，為了少數豬戶讓全國眾多豬戶共同承擔風險，實不合情理，改用飼料雖增加一些畜養成本，但就防疫風險和產業安全角度來看，全面禁用廚餘才合乎實際需求，值得政府重視。

環境部計畫實施廚餘養豬雲端監控系統補助，但業者認為仍會有漏洞，要全民承擔少數豬戶的風險，實也不合理。記者蔡維斌／攝影
環境部計畫實施廚餘養豬雲端監控系統補助，但業者認為仍會有漏洞，要全民承擔少數豬戶的風險，實也不合理。記者蔡維斌／攝影

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雲縣府推特展 台北101竹形建築、布袋戲偶吸睛

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。