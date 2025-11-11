豬隻禁運後市場回溫 嘉市府：豬價平穩、食安不鬆懈

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市議員鄭光宏議會質詢時呼籲市府，持續維持市場供需穩定，讓民眾買得安心、吃得健康。圖／鄭光宏服務處提供
非洲豬瘟衝擊豬肉產業鏈與消費市場，全台歷經15天禁運、宰後恢復開市，嘉義市肉品市場自7日重新供應以來，平均每日拍賣豬隻達1449頭，較疫情前的1107頭增加30.89%；每公斤拍賣價則由93.78元上升至100.98元，上漲7.67%。市議員鄭光宏議會質詢時呼籲市府，持續維持市場供需穩定，讓民眾買得安心、吃得健康。建設處表示，持續落實訪視與消毒管理，確保嘉義市豬肉供應及食安無虞。

台灣於10月22日出現首例本土非洲豬瘟案例，由於病毒潛伏期長達15天，農業部隨即宣布全國豬隻禁運、禁宰，並禁止廚餘養豬。7日恢復屠宰、批發與運輸，市場自8日起重新供應溫體豬肉。鄭光宏指出，近來除了非洲豬瘟，15萬顆芬普尼超標蛋品流入多縣市，民眾對食安更加敏感，建設處所屬單位更應確保市場秩序與供應安全。

嘉義市共有6場養豬場，均未使用廚餘飼養，疫情衝擊相對有限，但市府仍在第一時間完成兩輪疫調與豬場訪視，環保局同步強化廚餘清運，教育處也宣布校園午餐暫停使用溫體豬肉，全面守住食安防線。鄭光宏提醒，疫情爆發至今已20天，雖未外溢至其他縣市，但市府仍不可掉以輕心。

建設處長呂獎慧答詢時表示，防疫期間全國累積待宰豬隻約35萬至39萬頭，農業部在解禁前已有量能調控措施，以避免市場一次性釋出產生行情震盪。他說，嘉義市疫情前每日屠宰量約百餘頭，但自11月8日至今3個營業日，平均屠宰量皆達1400至1500頭，市場需求明顯回補。

價格方面，開市第一天的每公斤98.8元與疫情前相當；第二天適逢周六，加上禁運期間冷凍庫存不足，買氣增加，價格一度上升至104.9元；昨日已回落至90多元，行情平穩並未失序。

呂獎慧強調，嘉義市雖僅有6場養豬場，但仍採高規格防疫。市府已建立養豬場 LINE 群組，要求每天回報豬隻數量、死亡與異常狀況；中央規範2次疫調，市府則已主動完成第3次疫調，加強掌握風險。

嘉義市建設處長呂獎慧答詢時表示，持續落實訪視與消毒管理，確保嘉義市豬肉供應及食安無虞。圖／翻攝畫面
