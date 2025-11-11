廚餘蒸煮監控升級 稽查人員：長者操作困難、斷訊空窗有盲點

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮監視系統說明會，吸引中部養豬戶到場參與，並表達心聲。記者趙容萱／攝影
環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮監視系統說明會,吸引中部養豬戶到場參與,並表達心聲。記者趙容萱/攝影

為降低非洲豬瘟風險，環境部規畫要求全台廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器，利用即時監控廚餘蒸煮過程，以取代過去人工申報。今天在台中舉行說明會，地方稽查人員認為，新系統可補足過往人力稽查的困難，但偏遠場址、長者管理與訊號不穩等問題仍是挑戰。

環境管理署表示，未來監控系統若發現豬場運作未達攝氏90度連續一小時，會自動透過雲端發出警報，通知環境部、環境管理署、地方環保局、農業部與農業局等單位，由地方單位到場確認。具體執行細節及罰則，目前仍在研議修訂中。

彰化縣為養豬大縣，共有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養。彰化縣府環保局指出，新系統可隨時連線、事後追蹤回放，有助於稽查紀錄完整，若系統臨時失效或無影像，環保局規定須在兩天內派員到場查驗，有助降低非洲豬瘟風險。

稽查人員表示，多數養豬業者年紀偏大，過去上傳照片就曾有困難，現在若使用新監控設備，需不斷電系統，遇到設備故障或訊號異常時，場主未必能立即排除，廚餘處理過程可能無法掌握。若政策從嚴開罰，豬場經營者可能面臨額外壓力。

非洲豬瘟 廚餘
延伸閱讀

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

影／養豬不是為了去化廚餘 中南部豬農齊聚呼籲禁廚餘養豬

嘉義縣禁用廚餘養豬 黑水虻去化廚餘量將增至每日6公噸

廚餘成非洲豬瘟破口 專家：應參考日本事業廚餘飼料化

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

