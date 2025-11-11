建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化是養豬大縣，豬農認為家戶和事業廚餘不應再進到養豬場，因為破口風險太大。資料照／記者林宛諭攝影
彰化是養豬大縣，豬農認為家戶和事業廚餘不應再進到養豬場，因為破口風險太大。資料照／記者林宛諭攝影

非洲豬瘟禁宰令雖已解除，中央也規劃要在養豬場設廚餘蒸煮雲端監控系統，不過彰化養豬協會理事長陳筆輝說「這完全是錯誤方向」，應該是不要再讓家戶和事業廚餘進到養豬場，因為破口風險太大，絕不能再賭運氣，產業不能再經歷一次這種風險。

彰化是全台第三大養豬縣市，養豬戶有562戶，養豬頭數約76.2萬頭。

陳筆輝說，中央想在全部養豬場建置廚餘蒸煮雲端監控系統，養豬戶為了自己豬場的安全，即使要分攤建置費用也絕對會配合，但「這個政策方向基本上是錯誤的」，因為根本不應再讓家戶和餐廳等動物性廚餘進到養豬場，因為不論是廚餘來源或是運送人員及蒸煮過程風險都太大，很難管控，只要一有小破口，養豬產業立即面臨大危機。

「動物性廚餘或廢料根本不要再進養豬場。」陳筆輝說，不過若是植物性廢渣應該是可以進養豬場，像一些食品廠的麵體、蛋糕下腳料等餵豬安全性較高。政府可以在像溪州焚化爐旁就設置共同蒸煮中心，將植物性廢渣蒸煮後再給養豬場。

陳筆輝說，這一次的非洲豬瘟禁宰15天，養豬產業陷入恐懼中，消費者沒豬肉吃，餐飲業受影響，大家都很痛苦，養豬產業也不能再賭運氣，所以正確的政策很重要。

非洲豬瘟 廚餘
相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

